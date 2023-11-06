الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أنطونيو جوتيريش: التحديات فى غزة كارثية ويجب وقف إطلاق النار

أنطونيو جوتيرش
أنطونيو جوتيرش

وجه أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، التحية للذين يعملون في الإغاثة رغم أن كل التحديات في غزة كارثية وتتفاقم، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عرض عبر فضائية "القاهرة الإخبارية، أن المجتمع الدولي يواجه مسئولية لوقف هذه الأزمة الإنسانية ووقف التصعيد، وإدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها تبرعت بـ 1.2 مليار دولار لقطاع غزة، وأن تكون هناك مساعدات إلى 7 ملايين شخص في القدس الشرقية ولا بد أن تمر من معبر برفح والمساعدات التي تصل غزة هي نقطة في بحر.

500 شاحنة كانت تعبر لغزة يوميًا قبل الحرب

وتابع أنه كانت هناك 500 شاحنة تسير لغزة يوميًا وهذا يجعلنا نتأسف لعدم تضمين الوقود لغزة ودونه لا يمكن تحلية مياه البحر ولا يمكن معالجة الصرف الصحي أو تشغيل المستشفيات، ولذا لا بد من وقف إطلاق النار وكل الأطراف يجب أن تحترم واجباتها وفقًا للقانون الدولي.

انطونيو جوتيريش لتحديات غزة كارثية وتتفاقم وقف لإطلاق النار القدس الشرقية

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