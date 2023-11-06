الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلام فياض: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب ممارسات بشعة فى الضفة الغربية وليست غزة فقط

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكد الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، أن أولوياتنا الحالية هي وقف إطلاق النار والعدوان في قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ممارسات بشعة في الضفة الغربية، وليست غزة فقط.

وأوضح فياض، أن نقطة الارتكاز الأساسية تتمثل في وقف القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث في الشعب الفلسطيني ما هو إلا حرب إبادة.

سلام فياض الإحتلال الإسرائيلي غزة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق وقف إطلاق النار قطاع غزة

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