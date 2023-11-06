رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق: السلطة الفلسطينية تعيش حالة من الضعف السياسى

قال الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، أنه على الولايات المتحدة الأمريكية، الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها بقطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه يجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول لقطاع غزة، وعدم السماح للاحتلال التحكم في هذا المعبر الحيوي.

أضاف الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، أنه يجب أن تكون أولوياتنا الحالية هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا مسئولية المجتمع الدولي أجمع.

نوه رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، أن ما تقوم به حكومة الكيان الصهيوني، ما هو إلا إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، مطالبًا تحرك السلطة الفلسطينية بشكل أكثر فعالية، حيث أكد أنها تعيش حالة من الضعف.