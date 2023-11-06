رفض مصري أمريكى بريطانى للفكرة.. كواليس الخدعة الإسرائيلية لإجلاء الفلسطينيين إلى سيناء

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن خدعة إسرائيلية لحشد الدعم الدولي لإجلاء مؤقت للاجئين من قطاع غزة إلى مصر، مؤكدة في تقريرها أن "الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا الفكرة، خشية أن يتحول الإجلاء إلى ثابت ويزعزع استقرار مصر". في السياق، حذر فلسطينيون من "نكبة ثانية".

وتعمل إسرائيل في الأسابيع الأخيرة خلف الكواليس في محاولة لحشد الدعم الدولي لمقترح إجلاء مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، في شبه جزيرة سيناء، بشكل مؤقت حتى نهاية الحرب ضد حماس. هذا ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الليلة (بين الأحد والإثنين)، عن 6 دبلوماسيين كبار غير أمريكيين.

وتم بالفعل الإبلاغ عن الجهود الإسرائيلية للتقديم لمثل هذه الخطوة عدة مرات في الماضي، وقبل أسبوع واحد فقط تم الإعلان عن أن إسرائيل تحاول الضغط على مصر لاستيعاب اللاجئين من غزة وأنها اقترحت مقابل ذلك سيقوم البنك الدولي بشطب الديون المالية الضخمة.

في تقرير جديد، نشرت تفاصيل جديدة حول المحاولة الإسرائيلية لحشد التأييد لهذه الخطوة وطرح قادة ودبلوماسيين إسرائيليون الفكرة في محادثات مع عدة حكومات في العالم.

وبحسب ما ورد، أكدت تل أبيب في هذه المحادثات أن هذه مبادرة إنسانية في الأساس، تهدف إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القطاع.

مع ذلك، ووفقا للتقرير، فإن معظم "المحاورين" الإسرائيليين بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، رفضوا الاقتراح خوفًا من أن يتحول الإجلاء الجماعي للاجئين إلى مصر من مؤقت إلى دائم.

وقال دبلوماسيون تحدثوا مع الصحيفة إن هذه الدول تخشى من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زعزعة استقرار مصر وأن يمتنع "عدد كبير" من الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم.

وتتجلى هذه المخاوف في القاهرة، ووفقا للتقرير، فإن الحكومة هناك تشعر بالقلق من احتمال أن تؤدي الهجرة الجماعية للفلسطينيين إلى سيناء إلى تقويض الاستقرار في شمال شبه الجزيرة، حيث يقاتل الجيش المصري لعدة سنوات التنظيمات الإرهابية والخوف الآخر في مصر هو أن يشن إرهابيون هجمات ضد إسرائيل من أراضي سيناء، بطريقة قد تجر مصر إلى صراع مع إسرائيل.

"كفلسطيني، لن أكرر النكبة" قال أحمد عابد، 35 عامًا، الذي يعيش في جباليا، وهى منطقة تُعرف باسم "مخيم اللاجئين" على الرغم من أن المباني هناك دائمة: “دعت إسرائيل سكان جباليا والمستوطنات الأخرى في شمال قطاع غزة إلى الإخلاء باتجاه الجنوب، للابتعاد عن بؤرة المعارك وإنقاذ حياتهم، لكنها لم تدع الفلسطينيين علنًا حتى الآن إلى عبور الحدود إلى مصر عبر معبر رفح – وهو المعبر الذي يظل معظم الوقت مغلقًا، وهو مفتوح الآن فقط لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء عدة مئات من المواطنين الأجانب وعشرات الجرحى الفلسطينيين”.

وأشارت مصر مؤخرًا إلى أنها قد تقبل المزيد من الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات على أراضيها، وفي الأسبوع الماضي أفادت التقارير أنها تدرس استيعاب 7000 جريح فلسطيني.

في تقرير الليلة تم التأكيد على أنه بالرغم من تحفظات الغرب والمعارضة الحازمة من جانب مصر والفلسطينيين لفكرة الجلاء إلى سيناء، فإن السياسيين في الائتلاف في إسرائيل يواصلون التقديم لها.

وقال عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود لصحيفة نيويورك تايمز، على الرغم من أنه لا يشارك فعليا في الجهود الدبلوماسية: "إننا نحاول تقليل عدد الضحايا في صفوف قواتنا والمدنيين". "نحن لا نتوقع من مصر فقط، بل من كل المجتمع الدولي لبذل جهد حقيقي لدعم سكان غزة واستيعابهم".

وتضمن التقرير تصريحات أكثر تشددًا من أعضاء الائتلاف، مثل ذلك الذي دعا فيه عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود إلى خلق "نكبة" أخرى ردًا على الهجوم الذي نفذته حماس، والذي قُتل فيه 1400 إسرائيلي وتم اختطاف نحو 240 شخصًا إلى غزة وينبغي التأكيد على أن دعوة كيلنر جاءت بعد يوم واحد فقط من الهجوم الإرهابي، عندما بدأت الفظائع الرهيبة تتضح للتو وأثارت غضبًا هائلًا في إسرائيل.

تصريح آخر ورد في التقرير هو ذلك الذي أدلى به يوم الأربعاء الماضي وزير التراث عميحاي إلياهو (عوتسما يهوديت)، في منشور له على فيسبوك: "يجب أن نتحدث عن اليوم التالي في رأيي، نقوم نحن ونقسم الفناء لكل الذين ناضلوا من أجل غزة على مر السنين وإلى مُبعدي غوش قطيف، بإذن الله. (بدون متسع مؤمن سكني)".

وواجه إلياهو أمس، مشكلة بتصريح آخر قال فيها إن إسقاط قنبلة ذرية على غزة هي "إحدى الطرق"، وبالتالي أوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاركته عن اجتماعات الحكومة.

وتشير التايمز إلى أن فكرة إجلاء سكان غزة إلى سيناء طرحت أيضا في وثيقة أعدتها وزارة المخابرات، برئاسة الوزيرة جيلا غمائيل، وهي الوثيقة التي أكد مكتب رئيس الوزراء صحتها بعد نشر تفاصيلها على موقع "سييح ميكومي" "حوار محلي" - مع التأكيد على أنها "ورقة أولية". قد تم الكشف عن وجود الوثيقة حتى قبل ذلك، قبل نحو أسبوعين، في "كالكاليست"، وهي تقترح فعليا نقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.

ويشير "كالكاليست" إلى أن الوثيقة تحمل شعار وزارة الاستخبارات وتستخدم في المناقشات الداخلية بين الوزارات الحكومية.

ولم يكن من المفترض أن تصل إلى الجمهور، لكنها وصلت إلى مجموعة تقوم حاليا بتأسيس حركة تسمى "مقر الاستيطان – قطاع غزة"، تسعى إلى إعادة الاستيطان إلى القطاع ومن المحتمل أن الوثيقة، التي ربما لن تؤثر على سياسة الحكومة، كتبت لدعم الحركة وأهدافها وبالتالي وصلت إلى يديها أيضًا.

