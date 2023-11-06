الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيهاب جلال يستقيل من تدريب الإسماعيلي.. هل وافق مجلس إدارة النادي؟

إيهاب جلال
إيهاب جلال

رفض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الاستقالة من منصبه، بعد الهزيمة الأخيرة من طلائع الجيش، واحتلال المركز الرابع عشر بجدول الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، قد عقد اجتماع مع اللاعبين عقب لقاء طلائع الجيش، وأخبرهم أن هناك سوء حظ يلازم الفريق في وجوده والطاقم المعاون، ولا بد الانسحاب بهدوء لكي تحل قيادة فنية جديدة مكانه لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم، في ظل شعوره بعدم تنفيذ تعليماته داخل المستطيل الأخضر.

 لكن إدارة الإسماعيلي تواصلت مع إيهاب جلال، وأقنعته بالبقاء والتخلي عن قراره المتسرع بالاستقالة الناتج عن الضغوط المحيطه التي تعرض لها، وأن هناك دعم ومساندة له من المجلس، ومعه علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان، من أجل تحقيق حلمهم بناء جيل جديد للدراويش.

إصابة الرحاس محمد فوزي

هذا وينتظر الدكتور هشام مصطفى، طبيب الإسماعيلي، نتيجة أشعة محمد فوزي حارس الفريق الأول لكرة القدم، التي أجراها اليوم، في أحد المراكز الطبية على ركبته اليسرى، للوقوف حجم الإصابة، وتحديد برنامج علاجها للعودة سليمًا للملاعب مرة أخرى.

 وكان حارس الإسماعيلي، تعرض للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة أمس وشارك بدلًا منه زميله كمال السيد، في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي أقيمت أمس بإستاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الأسبوع السادس للدورى.

 تجدر الإشارة إلى أن حارس الإسماعيلي سبق وتعرض الموسم الماضي في نفس الركبة اليسرى، إلى قطع الرباط الداخلي خلال لقاء فريقه مع الزمالك بالدور الثاني، وغاب عن الملاعب للعلاج فترة ليست بالقصيرة. 

يذكر أن أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي الأساسي، لا زال يتأهل من الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم الحالي.

 

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