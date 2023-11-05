الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل: طلائع الجيش يهزم الإسماعيلي 3-2 في الوقت بدل الضائع

فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش

حقّق طلائع الجيش فوزًا غاليًا وهزم الإسماعيلي بملعبه ووسط جماهيره 3-2 في المباراة التي أقيمت باستاد الإسماعيلية في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد طلائع الجيش إلى عشر نقاط ويتوقف ر صيد الإسماعيلي عند أربع نقاط .

لا يوجد في الشوط الأول مايستحق الذكر سوى فرصة أهدرها كريم طارق لاعب طلائع الجيش والهدفان ففي الدقيقة 40، مرر محمد حسن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أخطأها الدفاع ووصلت إلى باسم مرسي الذي سددها داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للإسماعيلي.

وفي الدقيقة 45 مرر يسري وحيد الكرة لجودوين شيكا المنطلق داخل منطقة الجزاء استغل الخروج الخاطىء لمحمد فوزي حارس الإسماعيلي من مرماه وسدد الكرة قوية داخل المرمى مسجلا هدف التعادل لطلائع الجيش .

الشوط الثاني بدأ سريعا من الفريقين وشهدت الدقيقة 47 فرصة لطلائع الجيش عندما قام كر يم طارق بمر اوغة محمد نصر داخل منطقة الجزاء وسدد فوق العارضة ورد عبد الرحمن بتسديد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء أمسكها محمد شعبان حارس طلائع الجيش .

في الدقيقة 52 انطلق يسري وحيد من منتصف الملعب وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من الحارس محمد فوزي وتابعها عبد الرحمن أسامة " شيكا " لداخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لطلائع الجيش .

بعد الهدف أجرى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي 3 تغييرات بنزول كمال السيد بدلا من الحرس المصاب محمد فوزي وصالح جمعة وعماد حمدي بدلا من محمد عبد السميع وعمر الساعي وأهدر جودوين شيكا فرصة تعزيز تقدم طلائع الجيش عندما راوغ محمد نصرداخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت فوق العارضة  ونجح كمال السيد في التصدي للكرة التي سددها عبد الرحمن أسامة من داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 70 دفع إيهاب جلال بمروان حمدي ونادر فرج بدلا من باسم حمدي وحمدي النقاز وفي الدقيقة 75 مرر عبد الرحمن مجدي الكرة لعماد حمدي داخل منطقة الجزاء هيأها لنفسه في حراسة كماتشو وسددها داخل المرمى مسجلا هدف التعادل للإسماعيلي.

وأجرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش ثلاثة تغييرات بنزول إسلام محارب وموسى دياوارا بدلا من عبد الرحمن أسامة وكريم طارق ثم أشرك محمد هاني بدلا من يسري وحيد .

واحتسب الحكم محمد معروف 7 دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الخامسة منها مرر فريد شوقي الكرة لحسن مجدي في الجانب الأيمن مررها عرضية أرضية مرت من الحارس وتابعها محمد هاني لداخل المرمى مسجلا هدف الفوز لطلائع الجيش.

دوري نايل الاسماعيلى طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني ايهاب جلال

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