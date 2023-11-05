الشوط الأول: الإسماعيلى يتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش المقامة باستاد الإسماعيلية في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل بالتعادل 1-1 وتقدم الإسماعيلي بهدف سجله باسم مرسي في الدقيقة 40 وتعادل النيجيري جودوين شيكا لطلائع الجيش في الدقيقة 45.

ربع الساعة الأول شهد مناوشات هجومية من الفريقين دون خطورة على المرميين وكانت أول فرصة في الدقيقة 20 لطلائع الجيش، عندما تسلم كريم طارق الكرة داخل منطقة الجزاء نتيجة سوء تمركز محمد نصر وإياد العسقلاني وسددها بجوار القائم .

وهدأ إيقاع اللعب تماما، ولم ينجح أى فريق في بناء هجمة منظمة أو الوصول لمرمى الفريق الآخر وكأنهما احتفظا بالإثارة للدقائق الخمس الأخيرة.

في الدقيقة 40 عندما مرر محمد حسن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أخطأها الدفاع ووصلت إلى باسم مرسي الذي سددها داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للإسماعيلي.

وفي الدقيقة 45 مرر يسري وحيد الكرة لجودوين شيكا، المنطلق داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن استغل الخروج الخاطئ لمحمد فوزي، حارس الإسماعيلي، من مرماه وسدد الكرة قوية داخل المرمى مسجلًا هدف التعادل لطلائع الجيش.

احتسب الحكم محمد معروف دقيقتين وقتا بدلا من الضائع ثم أطلق صافرته معلنًا انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1.

بدأ الإسماعيلي الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد فوزي في حراسة المرمى وحمدي النقاز وإياد العسقلاني ومحمد نصر ومحمد دسوقي في الدفاع ومحمد حسن ومحمد عبد السميع وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي في الوسط وياو أنور وباسم مرسي في الهجوم .

وبدأ طلائع الجيش الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد شعبان في حراسة المرمى وأحمد عبد الرحمن زولا ومحمد فتح الله كماتشو وخالد سطوحي وأحمد متعب في الدفاع وعبد الرحمن أسامة وفريد شوقي وعلي حمدي وكريم طارق في الوسط ويسري وحيد وجودوين شيكا في الهجوم .