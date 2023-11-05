الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يقرر منع فتوح والزناري وصبحي من التدريبات انتظارا لقرار مجلس الإدارة

أحمد فتوح الظهير
أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن إخطار الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبو  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الأحد، استعدادا  لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة أنه تم إخطار اللاعبين بعدم المشاركة في المران، انتظارا لقرار إدارة الزمالك خلال اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم بشأن الثلاثي.

وكان الثلاثي قد خرجوا من معسكر الفريق قبل مواجهة زد في  الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

 تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.  

وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.


وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة زد الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر .

وأدت المجموعة الأساسية تدريبات بدنية خلال مران اليوم ، قبل أن يعقد مدحت عبد الهادي المدرب العام جلسة مع اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الأخير بصورة أساسية للحديث معهم بشأن بعض الأمور الفنية قبل موقعة بيراميدز المقبلة .  

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

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