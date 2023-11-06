مواعيد مباريات النادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية 2023

أصبح البحث عن مواعيد مباريات النادي الأهلي، في كأس العالم للأندية (2023)، هو الأكثر قراءة وتداولًا مؤخرًا، على كافة محركات جوجل.

مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية

ويأتي ذلك، بسبب حلم جماهير النادي الأهلي ومسئوليه، في الوصول إلى المباراة النهائية من مونديال الأندية بالسعودية، التي ستكون بمثابة فرصة ذهبية لن تتكرر مرة أخرى، للحصول على الميدالية الذهبية أو الفضة على أقصى تقدير.

وتعد هذه المشاركة هي التاسعة للنادي الأهلي في تاريخه والرابعة على التوالي، بكأس العالم للأندية، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023، على حساب الوداد المغربي، بمجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا (3/2).

وكانت أفضل إنجازات المارد الأحمر، خلال مشاركته السابقة بمونديال العالم للأندية، هو الحصول على الميدالية البرونزية في ثلاثة مناسبات أعوام 2006، و2020 و2021.

مواعيد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية (2023)

ويستهل الأهلي مشواره في نسخة كأس العالم للأندية (2023)، ضمن منافسات ربع نهائي المونديال، بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 15 ديسمبر المقبل.

وفي نفس الدور يواجه كلوب ليون المكسيكي نظيره أوراوا ريدز الياباني، مساء يوم 15 ديسمبر المقبل.

وفي حالة تخطي الأهلي عقبة بطل السعودية أو نيوزيلندا، سيلتقي مع نادي فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك يوم 18 ديسمبر المقبل.

بينما تقام المواجهة الثانية من نصف نهائي مونديال الأندية، يوم 19 من الشهر ذاته، عندما ينتظر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز من مباراة كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني.

موعد مباراة المركز الثالث ونهائي مونديال الأندية

وتقام مباراة المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، يوم 22 ديسمبر المقبل 2023.

وفي نفس اليوم تقام المباراة النهائية من مونديال الأندية (2023).

وتعد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، والمزمع إقامته بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، هي الأخيرة بنظامها الحالي، بعد قرر"فيفا"، عمل تغيير كامل وشامل على نظام البطولة ومبارياتها.

ويشمل هذا التغيير، زيادة الفرق المشاركة لـ32 فرق، حيث تقام البطولة كل 4 سنوات مثلها مثل كأس العالم للكبار للمنتخبات ولكن على مستوى الأندية.

وتقام النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين 2025.