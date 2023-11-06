كأس العالم للأندية| "رجال يد الأهلي" ينهي مرانه استعدادًا لمباراة النور السعودي

أنهى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي على صالة الدمام، استعدادًا لخوض مباراته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد أمام نظيره النور السعودي، والمقرر لها الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء.

وحرص الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

فيما شهد المران تدريبات استشفائية وبدنية، وأعقبها الجهاز الفني بعمل تقسيمة قوية بين اللاعبين.

يذكر أن فريق رجال يد الأهلي يقع في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

كأس العالم للأندية| تعرف على برنامج «رجال يد الأهلي» اليوم

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، حدد برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة النور السعودي المقرر لها الثالثة عصر غد الثلاثاء على صالة الدمام، في أولى مباريات الأهلي بدور المجموعات ببطولة «السوبر جلوب».

ويبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة بتناول الفريق وجبة الإفطار.

ويغادر الفريق فندق الإقامة في الثانية والنصف عصرًا للتوجه إلى صالة النهضة بالدمام، لخوض مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة النور السعودي غدًا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت فجر اليوم إلى مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن الأهلي يأتي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

الغزاوي يجتمع مع العوضي ويطمئن على كل ترتيبات البعثة

محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» حرص على الاجتماع مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، عقب وصول البعثة مباشرة إلى مدينة الدمام، للاطمئنان على كافة الترتيبات التي تخص الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على تقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت فجر اليوم الإثنين إلى مطار الدمام، استعدادًا للمشاركة بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من ٧ حتى ١٢ نوفمبر الجاري.

ويلتقي فريق الأهلي في الثالثة عصر غد الثلاثاء مع نظيره النور السعودي على صالة الدمام، في أولى مباريات الفريق بالبطولة.