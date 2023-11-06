الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الأهلي يكشف موقف خماسي الفريق من مواجهة سيراميكا كليوباترا

مران الأهلي
مران الأهلي

أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس  الجهاز الطبي للأهلي أن محمد الشناوي وحسين الشحات وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية لا يعانون أي إصابات ولكن استبعادهم من مواجهة المقاولون العرب لمنحهم راحة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه مع الفريق في الدوري الأفريقي والتي خرج منها المارد الأحمر من نصف النهائي أمام صن دوانز.

وأضاف طبيب الفريق الأول إن عمرو السولية ومحمود متولي يحتاجان إلي وقت ليصلا إلي المستوي البدني والفني للفريق خاصة أنهما عائدان من فترة طويلة من الإصابة

وأشار رئيس الجهاز الطبي للأهلي إلى أن رضا سليم حصل علي راحة لمدة ثلاثة أيام ثم يبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي يستمر قرابة شهر بعدها يبدأ النزول التدريجي في التدريبات.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، على أن يستأنف مرانه غدًا الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن علي معلول لاعب الفريق يعاني من ألم في العضلة الخلفية اليمنى ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه في التواجد مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

طبيب الأهلي| معلول يخضع لفحوصات طبية

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم علي ملعب مختار التتش.

وخاض الأهلي مرانه مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب.

وواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

كولر الاهلى مران الفريق محمد الشناوي حسين الشحات

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