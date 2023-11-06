إزالة 4583 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية و457 حالة بناء مخالف بالمحافظات

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

إزالة 457 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 190 ألف متر مربع

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية ومديريات الأمن خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري- في إزالة 457 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 190 ألف متر مربع كما تم إزالة 4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 239 فدان.

الدولة جادة فى التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية

وقال اللواء هشام آمنة، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرًا إلي الجهود التي تبذلها المحافظات في عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرارها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، حيث قامت المحافظات بتحرير العديد من المحاضر ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال الأسبوع الماضي سواء لتبوير الأراضى الزراعية أو البناء المخالف.

توجيه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة ومديريات الزراعة.