الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 4583 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية و457 حالة بناء مخالف بالمحافظات

إزالة حالة تعدٍ على
إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

 تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

إزالة 457 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة  190 ألف متر مربع 

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية ومديريات الأمن خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري- في إزالة 457 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة  190 ألف متر مربع  كما تم إزالة 4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 239 فدان.

 الدولة جادة فى التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية 

وقال اللواء هشام آمنة، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية  وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرًا إلي الجهود التي تبذلها المحافظات في عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرارها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، حيث قامت المحافظات بتحرير العديد من المحاضر ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال الأسبوع الماضي سواء لتبوير الأراضى الزراعية أو البناء المخالف.

توجيه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة ومديريات الزراعة.

وزير التنمية المحلية وأراضي الدولة الأراضي الزراعية المحافظات إنفاذ القانون رئيس الجمهورية أملاك الدولة

مواد متعلقة

"الدستور" تهنئ الزميل رامي حسين بمناسبة زفافه (صور)

وزير التنمية ومحافظ الدقهلية يتفقدان معرض بيع السلع بأسعار مخفضة (صور)

وزير التنمية المحلية يشهد اصطفاف معدات الدقهلية لمجابهة الأزمات والكوارث (صور)

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يشهدان توقيع بروتوكول خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

وزير التنمية المحلية يصل الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

وزير التنمية يبحث مع رئيس جهاز المشروعات توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات

خط ساخن للإبلاغ عن التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات

من الجمود للتمويل.. مشروعك بوابة المحليات لمواجهة البطالة فى المحافظات

الأكثر قراءة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

استكشاف فرص التعدين في مصر.. أهم 10 خامات تعدينية مطروحة للاستثمار

الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزير مالية الاحتلال تكشف نواياهم لضم الضفة

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

بعد تكرار الأزمات وغضب كولر.. متى يرحل خالد بيبو عن الأهلي؟

هل يتدخل الجهاز الفنى للمنتخب فى أزمة محمد صبحى وأحمد فتوح مع الزمالك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية