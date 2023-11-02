خط ساخن للإبلاغ عن التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تخصيص أرقام تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ،0220544041 - 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة "صوتك مسموع"، لتلقى بلاغات وشكاوي المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

ومن المقرر بدء تلقي الشكاوي من صباح اليوم الخميس الموافق 2/11/2023.

ولفت، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وهناك إجراءات صارمة تم اتخاذها لمنع انتشار هذه الظاهرة في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التنمية التي تنفذها الدولة.

وأكد على استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بكل قوة وحسم.

ووجّه اللواء هشام آمنة القائمين على مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بفتح جميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة، لتلقي كل الشكاوي المتعلقة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وهي عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) "، والبريد الإلكتروني [email protected]، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان سرعة وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت، بما يساهم في الحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

كما طلب وزير التنمية المحلية من المحافظين بالتنسيق المستمر بين كل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا على ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم خلال أمس الأربعاء 1 نوفمبر 2023 إزالة 965 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 63 فدانًا، كما تمت إزالة 118 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 25 ألف متر، كما تم تحرير 614 محضرًا للمخالفين والمتعدين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الرقعة الزراعية، وسيتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وإزالة كل التعديات والبناء المخالف الذي تم رصده مؤخرًا، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه ستتم محاسبة أي مسئول أو موظف بالأجهزة التنفيذية للمحافظات والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية يتقاعس عن أداء واجبه ودوره فيما يخص ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء أو عدم الإبلاغ عن المخالفات أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.

ووجّه وزير التنمية المحلية المحافظين، بوضع هذا الملف على رأس أولويات العمل اليومي، وضرورة المتابعة لأي تعديات أو مخالفات تم رصدها حتى تتم إزالتها تمامًا بالتنسيق الكامل بين كل الجهات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

كما وجّه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بالاضافة إلى متابعة مبادرة "صوتك مسموع" لأي بلاغات أو شكاوي من المواطنين عن وجود مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظات، وإدارة الأزمات حتى تتم الإزالة.