الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 86 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق 9 مراكز بالبحيرة

اللواء محمود هويدى
اللواء محمود هويدى

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة،  بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.  

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبدالتواب هويدي، وأسفرت عن إزالة 86 حالة تعد بمساحة 20926 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة: 4 حالات تعد بمساحة 6930 م2  بنطاق الوحدات المحلية لقريتي أبوبكر الصديق والنجاح بمركز بدر عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الأسمنتية، و26 حالة تعد بمساحة 5355 م2 بمدينة الدلنجات وقرى الوفائية وطيبة والمسين عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد خرسانية.

إزالة التعديات على أملاك الدولة 

كما تمت إزالة 19 حالة تعد بمساحة 3994 م2 عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض وحوائط وأعمدة وسملات خرسانية وشدات خشبية برشيد، 10حالات تعد بمساحة 1435 م2 عبارة عن مبان بالطوب الأحمر وشدات خشبية بإدكو، و7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1002 م2  بشبراخيت، و7 حالات تعد بمساحة 740 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بقرية كوم البركة بكفر الدوار.

وتمت إزالة 8 حالات تعد بمساحة 660 م 2 بنطاق قري (زاوية صقر- الناصر- أبوالعطا- النمرية) بأبوالمطامير عبارة عن مبان بالطوب الأبيض، و4 حالات تعد بمساحة 550 م2 عبارة عن أسوار ومبان بالطوب الأبيض بوادي النطرون، وحالة تعد على بالمهد بمساحة 260 م2 بقرية الحدين بكوم حمادة عبارة عن أسوار طولية من الطوب الأبيض والأسمنت.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة  الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية؛ لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة التعديات الاراضى والزراعة محافظة البحيرة الدلنجات أملاك الدولة

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة يتفقدان مركز الإبداع الفنى ودار الأوبرا المصرية وقصر ثقافة دمنهور

"البحيرة" تدرب الأئمة والدعاة على محاربة ومواجهة الأفكار المغلوطة

خدمات طبية بمختلف التخصصات وعقد ندوات تثقيفية خلال قافلتين بالبحيرة

وكيل "صحة البحيرة" يناشد المواطنين بضرورة تلقي جرعات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية

إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال حملة مكبرة بقرى البحيرة

نائب محافظ البحيرة تقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدمنهور

خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد من المواطنين خلال قافلتين بالبحيرة

زراعة 27 ألف فدان من محصول بنجر السكر بالبحيرة

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

أول تعليق من الفنان صبري عبدالمنعم بعد براءة المتهمين بالنصب عليه

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

مفاجأة سارة.. انخفاض أسعار الأرز الشعير في مصر الأربعاء 1 نوفمبر

فى جولة مع وفد رسمى.. وزير زامبى يشيد بإنجازات العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

التصريح بدفن 27 شخصًا من ضحايا حريق الطريق الصحراوى بالبحيرة (بالأسماء)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة