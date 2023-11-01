إزالة 86 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق 9 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبدالتواب هويدي، وأسفرت عن إزالة 86 حالة تعد بمساحة 20926 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة: 4 حالات تعد بمساحة 6930 م2 بنطاق الوحدات المحلية لقريتي أبوبكر الصديق والنجاح بمركز بدر عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الأسمنتية، و26 حالة تعد بمساحة 5355 م2 بمدينة الدلنجات وقرى الوفائية وطيبة والمسين عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد خرسانية.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

كما تمت إزالة 19 حالة تعد بمساحة 3994 م2 عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض وحوائط وأعمدة وسملات خرسانية وشدات خشبية برشيد، 10حالات تعد بمساحة 1435 م2 عبارة عن مبان بالطوب الأحمر وشدات خشبية بإدكو، و7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1002 م2 بشبراخيت، و7 حالات تعد بمساحة 740 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بقرية كوم البركة بكفر الدوار.

وتمت إزالة 8 حالات تعد بمساحة 660 م 2 بنطاق قري (زاوية صقر- الناصر- أبوالعطا- النمرية) بأبوالمطامير عبارة عن مبان بالطوب الأبيض، و4 حالات تعد بمساحة 550 م2 عبارة عن أسوار ومبان بالطوب الأبيض بوادي النطرون، وحالة تعد على بالمهد بمساحة 260 م2 بقرية الحدين بكوم حمادة عبارة عن أسوار طولية من الطوب الأبيض والأسمنت.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية؛ لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.