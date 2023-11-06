أخبار فاتتك: انتظام الدراسة بكامل طاقة معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية.. وحالة الطقس اليوم

تنوعت أخبار الصباح اليوم ما بين أخبار رياضية وأخرى فنية وأخبار تعليمية فى هذا السياق نرصد أبرز أخبار الصباح.

الخشت: انتظام الدراسة بكامل طاقة معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية

أعلنت جامعة القاهرة الدولية انتظام الدراسة بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة كأول جامعة برامج فى العالم،والتى انطلقت بها الدراسة هذاالعام برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بالجامعة الدولية، وذلك استمرارًا للإنجازات التى تحققها جامعة القاهرة فى مسيرة العملية التعليمية ومواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية تم تجهيزها على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وتم تزويدها بأحدث التطبيقات بما يُتيح للطلاب استخدامها تقنيًا وعلميًا في مجالات تطبيقها، بهدف خلق بيئة بحثية متطورة للطلاب، والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية لهم، والارتقاء بمهاراتهم البحثية والتكنولوجية، مؤكدًا أهمية البعد التقني في العملية التعليمية، والدور الفعال والمؤثر للحواسب الآلية كأحد التقنيات الحديثة اللازمة في دعم وتطوير التعلم والتدريب، من خلال توظيفها في رفع كفاءة الطلاب في التحصيل العلمي وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها.

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أجواء حارة.. حالة الطقس اليوم الإثنين 6-11-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

مع بداية الصباح يشغل أذهان المواطنين قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 6-11-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، لمتابعة الطقس.

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هانى فرحات أول عربى يقود أوركسترا عازفين قارات العالم لبعث رسالة سلام موسيقية

من خلال فكرة عالمية غير تقليدية لإحلال السلام وإنهاء الحروب عن طريق الموسيقي باعتبارها وسيلة لتهذيب النفوس والمشاعر، يستعد الموسيقار العالمي هانى فرحات، لإحياء حفلا موسيقيا ضخما، من قلب العاصمة الفرنسية من ( Hungar. y ) هانغار واي، المكان الثقافي الأضخم الذي أقيم به أول اكسبو بباريس، يوم الإثنين المقبل الموافق 31 نوفمبر الجاري.

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عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 والقنوات الناقلة

يحرص مع بداية الصباح عشاق ومحبو كرة القدم معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 والقنوات الناقلة لمتابعة كافة المباريات بوقتها الصحيح على القناة الخاصة بعرض المباراة.

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