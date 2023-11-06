هانى فرحات أول عربى يقود أوركسترا عازفين قارات العالم لبعث رسالة سلام موسيقية

من خلال فكرة عالمية غير تقليدية لإحلال السلام وإنهاء الحروب عن طريق الموسيقي باعتبارها وسيلة لتهذيب النفوس والمشاعر، يستعد الموسيقار العالمي هانى فرحات، لإحياء حفلا موسيقيا ضخما، من قلب العاصمة الفرنسية من ( Hungar. y ) هانغار واي، المكان الثقافي الأضخم الذي أقيم به أول اكسبو بباريس، يوم الإثنين المقبل الموافق 31 نوفمبر الجاري.

تفاصيل أضخم أوركسترا موسيقي بقيادة هانى فرحات

ومن المقرر أن يقود الحفل الموسيقار هاني فرحات، لأضخم أوركسترا موسيقي من مختلف قارات العالم وهي المرة الأولي التي يتولي فيها مايسترو عربي هذه المهمة بحضور رؤساء وزراء أوروبا

وعمل فرحات في الإعداد للحفل بشكل دقيق وتفرغ له بشكل كامل واختفى عن الأنظار لكي يعد كل المقطوعات التي ستقدم خلاله ووضع بصمته عليه ليكون مزيج من التراكات الشهيرة لأشهر المطربين العالمين الذين قدموا موسيقي للسلام مثل مايكل جاكسون وبيونسيه وغيرهما مع إضافات لمسات شرقية ليخرج بالصورة العالمية ويكون فرحات أول موسيقي عربي يصنع هذا المحتوي ويقدمه للعالم.

رسالة سلام

يحمل المشروع اسم (رسالة سلام من السعودية للعالم) بتكليف من الهيئة الملكية التي تشرف علي إكسبو 2030

والذي قرر القائمين عليها اختيار هاني فرحات، باعتباره مصدر ثقة بنجاحاته المتكررة في كافة المشروعات وأيضا لأنه قاد أوركسترا باريس السيمفوني أمام زعماء العالم وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل شهور في الإعلان عن تنظيم السعودية لإكسبو 2030

الحفل.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تغطية إعلامية كبيرة من صحف ومجلات وقنوات عالمية لتصل الرسالة بشكل قوي وهادف.

الجدير بالذكر أن المايسترو هانى فرحات، تعاون مع كبار نجوم ونجمات الوطن العربي في الغناء بالتوزيع الموسيقي، على رأسهم النجم عمرو دياب بأغنية قالي الوداع، وألبوم علم قلبي، ووزع للنجمة أنغام، نخبة كبيرة من أعمالها منها وطول ما أنت بعيد، عن فرح غايب، وقول حاضر، ومعها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان.

كما قام بتوزيع أنجح الأغنيات مع كلا من النجوم والنجمات اليسا وسميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة، وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبدالله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما.