الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أجواء حارة.. حالة الطقس اليوم الإثنين 6-11-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية الصباح يشغل أذهان المواطنين قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 6-11-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، لمتابعة الطقس.

حالة الطقس اليوم الإثنين 6-11-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 6-11-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر.  

ومن المفترض أن ستسود أجواء حارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية الغربية وبجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مائلة للحرارة على جميع السواحل الشمالية الشرقية، فيما سيكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية في مصر، أن طقس اليوم الإثنين ليلًا سوف يكون لطيف في أول الليل، وطقس مائل للبرودة في آخره على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية لطقس اليوم الاثنينغ 6 نوفمبر

وأشارت الهيئة الجوية في مصر إلى الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس اليوم الإثنين، والتي تتمثل في الآتي:

وستتكون شبورة مائية تكون كثيفة صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من جميع المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وفي مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ستصل إلى حد الضباب على عدد من المناطق.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 6 نوفمبر على محافظات ومدن مصر:

  • درجة الحرارة في القاهرة 32 21
  • درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 33 20
  • درجة الحرارة في 6 أكتوبر 32 20
  • درجة الحرارة في بنهــــا 32 21
  • درجة الحرارة في دمنهور 30 20
  • درجة الحرارة في وادي النطرون 32 20
  • درجة الحرارة في كفر الشيخ 30 22
  • درجة الحرارة في المنصورة 31 21
  • درجة الحرارة في الزقازيق 32 20
  • درجة الحرارة في شبين الكوم 32 21
  • درجة الحرارة في طنطا 31 21
  • درجة الحرارة في دمياط 28 22
  • درجة الحرارة في بورسعيد 28 22
  • درجة الحرارة في الإسماعيلية 33 19
  • درجة الحرارة في السويس 32 20
  • درجة الحرارة في العريش 30 19
  • درجة الحرارة في رفح 29 18
  • درجة الحرارة في رأس سدر 32 21
  • درجة الحرارة في نخل 29 15
  • درجة الحرارة في كاترين 26 14
  • درجة الحرارة في الطور 31 21
  • درجة الحرارة في طابا 30 22
  • درجة الحرارة في شرم الشيخ 34 23
  • درجة الحرارة في الإسكندرية 30 20
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