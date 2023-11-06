الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت: انتظام الدراسة بكامل طاقة معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة الدولية انتظام الدراسة بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة كأول جامعة برامج فى العالم،والتى انطلقت بها الدراسة هذاالعام برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بالجامعة الدولية، وذلك استمرارًا للإنجازات التى تحققها جامعة القاهرة فى مسيرة العملية التعليمية ومواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية تم تجهيزها على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وتم تزويدها بأحدث التطبيقات بما يُتيح للطلاب استخدامها تقنيًا وعلميًا في مجالات تطبيقها، بهدف خلق بيئة بحثية متطورة للطلاب، والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية لهم، والارتقاء بمهاراتهم البحثية والتكنولوجية، مؤكدًا أهمية البعد التقني في العملية التعليمية، والدور الفعال والمؤثر للحواسب الآلية كأحد التقنيات الحديثة اللازمة في دعم وتطوير التعلم والتدريب، من خلال توظيفها في رفع كفاءة الطلاب في التحصيل العلمي وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها.

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الخشت: معامل الحاسبات تضم برمجيات متطورة لإجراء التطبيقات التكنولوجية الرقمية

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة الدولية تُمثل كيانًا أكاديميًا عالميا جديدا يساهم في الانتقال بالتعليم الجامعي نحو العالمية وتحقيق التميُز العلمي والبحثي من كافة الجوانب، موضحًا أنه تم تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية بها وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي يتم تقديمها بها.

وأضاف الدكتور الخشت، أن معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية تتضمن العديد من الأجهزة الحديثة، والبرمجيات المتطورة اللازمة لإجراء التطبيقات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة مثل نُظم المعلومات والبرمجة وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل والتحكم التقني والتجارب التكنولوجية وتجارب المنطق الرقمي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية تُعد من أهم المشروعات الكُبرى التي حرصت الجامعة على الانتهاء منها على الوجه الأكمل لاستقبال الطلاب وانطلاق العملية التعليمية بها حيث بدأت بالفعل الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023/2024 من خلال البدء بـ 18 برنامجا دراسيا دوليا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة بكل من المرحلة الجامعية الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، بهدف تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية،  بما يحقق التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق التوأمة والشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل داخل مصر وخارجها بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملي وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين.

جامعة القاهرة الدولية بمعامل الحاسب الآلي الدراسة الخشت العملية التعليمية ومواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية الثورة الصناعية

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