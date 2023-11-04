السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق بين جامعة القاهرة ومستشفيات شمال سيناء لتقديم كافة وسائل الدعم لإنقاذ مصابي غزة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تنفيذً  لتوجيهات القيادة السياسية، تشارك مستشفيات جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، وبالتنسيق مع مستشفيات محافظة شمال سيناء (بئر العبد، والعريش) في تقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أنه تم استدعاء عدد من الأطباء بمستشفيات قصر العيني لدخول أول فوج من سيارات الإسعاف داخل الشريط الحدودي عند معبر رفح؛ وعلى الفور تم الانتشار السريع وتم إرسالهم على مدار يومي الأربعاء والخميس 1 و2 نوفمبر وكانو بكامل الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحالات بكل تداعياتها.

 أطباء قصر العينى دخلوا مع الفوج الأول داخل الشريط الحدودي عند معبر رفح بكامل جاهزيتهم للتعامل الفورى مع الحالات الحرجة وتقديم كافة سبل الرعاية والعلاج

وأوضح الدكتور الخشت، أن الأطباء المشاركين من تخصصات التخدير، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، والقلب والصدر، والأشعة، وذلك لعلاج المصابين وإجراء العمليات فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها أشقاؤنا من أبناء الشعب الفلسطيني.

مشاركة جامعة القاهرة فى إطار دورها المجتمعي ودعم دور مصر القومي والعربي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية تأكيدا لدور مصر فى دعم أشقائها

وأعرب  الدكتور الخشت، عن ثقته فى  أن تساهم هذه الخطوة فى توفير الرعاية الصحية للمصابين وتخفيف معاناتهم معربًا عن تضامن المجتمع المصري وجامعة القاهرة مع الشعب الفلسطيني فى مثل هذه الظروف  وذلك فى إطار الدور المجتمعى لجامعة القاهرة ودعم دور الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تأكيدًا لدور مصر العربي ودعم أشقائنا فى فلسطين.

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من جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، إن مشاركة أطباء قصر العيني تلعب دورا حاسمًا فى تقديم المساعدات والإسعافات الأولية ومعالجة حالات الحوادث؛ نظرًا للظروف العصيبة التى تمر بها دولة فلسطين الشقيقة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد جداول الانتشار السريع والطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة لدعم المستشفيات الأخرى التي تحتاج إلى دعم خارج نطاق مستشفيات جامعة القاهرة وبالأخص مستشفيات محافظة شمال سيناء طبقا لتوجيهات رئيس الجامعةفي هذا الشان لهذه الإمدادات وزيادة التخصصات المطلوبة فى هذه الفترة الحرجة.

أطباء قصر العينى الحالات الحرجة الشعب الفلسطيني القيادة السياسية مستشفيات محافظة شمال سيناء تقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين

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