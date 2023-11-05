الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محتجون أتراك يحاولون اقتحام قاعدة جوية أمريكية في "أضنة"

غزة
غزة

حاول مجموعة من المحتجين الأتراك، اليوم الأحد، اقتحام قاعدة جوية تضم قوات أمريكية في مدينة أضنة، خلال مشاركتهم في مسيرة منددة بالمجازر الإسرائيلية في غزة.

في المقابل، أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق الحشود، بينما لوح المحتجون بالأعلام التركية والفلسطينية، بحسب ما أوردته رويترز.

وخاطب بولنت يلدريم، رئيس مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية الإسلامية IHH، الحشود في أضنة وحثهم على الامتناع عن مهاجمة الشرطة.

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وكانت تركيا استدعت سفيرها من إسرائيل يوم السبت، منددة برفض تل أبيب دعوات وقف إطلاق النار، بينما يتزايد عدد القتلى في غزة وتجاوزه أكثر من 9700 فلسطيني في الغارات الجوية الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، سحبت إسرائيل الشهر الماضي دبلوماسييها من تركيا بعد أن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها “دولة احتلال”.

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تظاهرات ضد المجازر الإسرائيلية حول العالم

وكان نظم آلاف المحتجين المنددين بمجازر الاحتلال في غزة، أمس السبت، مظاهرات في لندن وبرلين وباريس وأنقرة وإسطنبول وواشنطن، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في لندن حشودا كبيرة من المحتجين والتي أغلقت أنحاء من وسط المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" وهتفوا "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون"، حسبما نقلت "رويترز".

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