الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشأت العمدة: أرفض بشدة التصريحات الإسرائيلية الموتورة حول ضرب غزة بقنبلة نووية

نشأت العمدة
نشأت العمدة

أكد النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، رفضه التام وغضبه الشديد من التصريحات الموتورة، التي أدلى بها وزير إسرائيلي، بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية، قائلًا: إن هذا إرهاب دولة بمعنى الكلمة، ولا يمكن السكوت على هذه التصريحات ولا بد من إقالة هذا الوزير ومحاكمته.

وأعرب نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، عن تخوفه من أن تكون التصريحات الإرهابية لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، سياسة دولة أو تعبر عن حكومة نتنياهو، وهو ما قد يؤدي لحرب عالمية مؤكدة ويدفع لانفجار غير مسبوق بالشرق الأوسط.

 

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وقال عضو مجلس النواب إنه ليس غريبًا عن وزير بالكيان الصهيونى الإدلاء بهذه التصريحات السافرة العدوانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل كيان قائم على الاحتلال ويمارس كل أنواع الجرائم، وليس غريبًا عنه صدور مثل هذه التصريحات، مؤكدًا أن إسرائيل ارتكبت من الجرائم ما يفوق هذه التصريحات.

وتابع: إسرائيل يدها ملطخة بالدماء والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل لا سيما الأطفال والنساء، اليوم وعلى مدى التاريخ، مشيرًا إلى آلاف الشهداء والجرحى حتى اليوم من عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي، وهو ما يكشف عن الطبيعة الوحشية لجيش الاحتلال وسط صمت دولى وغربى مطبق.

واختتم النائب بتحذير الحكومة الإسرائيلية مجددًا من التمادي في حربها في غزة، قائلًا: كفى ما تم من دمار وخراب وسقوط قرابة 10 آلاف شهيد في شهر واحد وعلى الولايات المتحدة لجم إسرائيل.

النائب محمد نشأت العمدة إسرائيل قطاع غزة جيش الاحتلال القضية الفلسطينية

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