الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف منزلين بمخيمى جباليا والشاطئ فى غزة

غزة
غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال يقصف منزلين بمخيمي جباليا والشاطئ في غزة، حسبما أفادت قناةالقاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكانت صافرات الإنذار دوت في غلاف غزة، منذ دقائق مضت، حسب الإعلام الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، ‏أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الخارجية الأردنية باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضًا مدانًا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة. 

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