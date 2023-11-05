الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منصة WATCH IT الرقمية تطرح البرومو الدعائي لحكاية روحي فيك (فيديو)

روحي فيك
روحي فيك

طرحت منصة WATCH IT البرومو الدعائي الرسمي لحكاية روحي فيك، بطولة الفنانة عائشة بن أحمد، والفنان محمد الكيلاني، وهى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل 55 مشكلة حب، والمقرر انطلاق أولى حلقاتها اليوم الأحد على المنصة وعبر قنوات أون الفضائية.

مواعيد عرض حكاية روحي فيك 

تعرض حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب عبر شاشتي قناة ON وON drama ابتداء من اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر، وتعرض الحكاية من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة الثانية صباحًا ومرة أخرى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميًا، ويتم إعادة الحلقة مرتين أيضًا الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا والثانية الساعة الخامسة عصرًا.

صناع وأبطال حكاية روحي فيك 

حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رءوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى، والحكاية هى الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

منصة واتش ات الرقمية

ونجحت منصة واتش ات الرقمية، منذ انطلاقتها حتى الان، ونالت إعجاب الجمهور والنقاد، إضافة إلى أنها على مدار الفترة الماضية كانت سبب فى خروج عدد كبير من الأبطال من النجوم الشباب بعد تعريف الجمهور بهم في دور البطولة المطلقة للمرة الأولى في مغامرة كانت محسوبة بدقة شديدة وكان الاعتماد الأول على تقديم وجبات درامية مكتوبة بشكل محترف ومصنوعة بشكل مختلف تمام كما قدمت عددا من المؤلفين والمخرجين بجانب الأبطال الشباب

 https://fb.watch/o7gSgt3WwP/?mibextid=Nif5oz

 

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