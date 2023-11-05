الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. انطلاق أولى حلقات حكاية "روحى فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب"

حكاية روحي فيك
حكاية روحي فيك

تنطلق أولى حلقات حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة بن أحمد مساء اليوم عبر شاشة قناة ON وON drama. 

وتعد حكاية "روحي فيك" آخر حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" التي تسدل الستار على حكايات العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه نهاية شهر سبتمبر الماضي. 

وتصدرت حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تصدرت قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT. 

وتعرض حكاية "روحي فيك" في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة ON العامة كما تعرض بالتزامن على منصة Watch it التي عرضت أمس السبت أولى حلقات الحكاية. 

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البوستر الدعائي للعمل حيث تصدرت عائشة بن أحمد بوستر حكاية "روحي فيك"

وروج القائمون على العمل لحكاية "روحي فيك" بنشر البرومو الدعائي والرسمي لها عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

أبطال حكاية "روحي فيك" 

حكاية «روحى فيك» يشارك في بطولتها عدد كبير من نجوم الفن، وأبرزهم: الفنانة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلانى، فراس سعيد، محمد عبدالعظيم، ريم رءوف وآخرون، والعمل سيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردنى محمد لطفى.

موعد عرض حكاية «روحي فيك»


ومن المقرر أن تبدأ شبكة قنوات ON في عرض أولى حلقات حكاية «روحي فيك» من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر الجاري.

ويعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع. 

وتُذاع حكاية "روحي فيك" لعائشة بن أحمد على شاشة قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما تعرض على ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء. 

مسلسل «55 مشكلة حب»


يتناول مسلسل «55 مشكلة حب» مجموعة من الحكايات عن مشكلات الحب بشكل عصرى، ويقدم الجزء الأول من المسلسل ٣ مشكلات، على أن يُجرى عرض كل مشكلة في ١٠ حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم، ويتولى السيناريست عمرو محمود ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، بينما يتولى الإشراف العام على الإخراج عصام نصار.

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