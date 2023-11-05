الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على مواعيد "روحى فيك" الحكاية الأخيرة من "55 مشكلة حب"

روحي فيك
روحي فيك

أثارت حكاية “روحي فيك” الرابعة والأخيرة من مسلسل “55 مشكلة حب” المقتبسة من رواية الراحل مصطفى محمود، حالة من الجدل فور الإعلان عنها وطرح البرومو الرسمي لها، نظرا لتضمنها قصة رعب وإثارة.

مواعيد عرض "روحي فيك" الحكاية الأخيرة من "55 مشكلة حب" 

وتنطلق أولى حلقات حكاية “روحي فيك” ضمن حكايات “55 مشكلة حب”، اليوم الأحد عبر شاشة قناة أون، في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تعاد في تمام الساعة الخامسة مساء في اليوم التالي، وتعرض على شاشة قناة أون دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعرض في تمام الساعة الواحدة صباحا.

قصة حكاية روحي فيك بطولة عائشة بن أحمد

وتدور أحداث حكاية روحي فيك في إطار رعب اجتماعي ممزوج بنوع من الإثارة والتشويق، وتجسد عائشة بن أحمد خلال الأحداث دور مهندسة معمارية، لديها شركة تشطيبات، ومتزوجة من الفنان نور محمود، وتتوالى الأحداث حول خيانتها له.

أبطال حكاية “روحي فيك” بطولة عائشة بن احمد

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى.

وتعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

روحي فيك هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكايات "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، و"عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل.

روحي فيك 55 مشكلة حب مسلسل مصطفي محمود البرومو الرسمي رعب رواية

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