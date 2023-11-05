مواعيد عرض حكاية روحي فيك من مسلسل "55 مشكلة حب" والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد، أولى حلقات حكاية "روحي فيك" بطولة عائشة بن أحمد، ومحمد الكيلاني، والتي تعد الحكاية الرابعة والأخيرة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي انطلق عرضه يوم 24 سبتمبر الماضي بعرض حكاية "ألفريدو"، وبعدها حكاية "ما تيجي نشوف"، ثم حكاية "عيشها بفرحة"، وحققت جميع الحكايات نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، في حصد نسب مشاهدة عالية، حيث تقدم حكايات المسلسل وجبة درامية اجتماعية مشوقة.

ويبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض حكاية "روحي فيك"

مواعيد عرض حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب على قناة ON

تعرض حلقات مسلسل "روحي فيك"، على قناة ON ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى في تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.

مواعيد عرض حكاية روحي فيك على قناة ON دراما

كما تعرض حكاية روحي فيك، على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة 10 صباحًا، ثم تعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرض الحكاية بالتزامن على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

أبطال وصناع حكاية روحى فيك

يشارك في بطولة حكاية "روحي فيك" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، ومن إخراج المخرج الأردني محمد لطفى.

تفاصيل حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتي ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.