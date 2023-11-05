تموين بني سويف: تحرير 48 مخالفة بالمخابز البلدية خلال 7 أيام

قال وكيل وزارة التموين ببنى سويف المهندس وصفي عبدالله إنه تم تحرير 48 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية خلال الفترة من 28 أكتوبر الماضي حتى 4 نوفمبر الجاري، وذلك خلال حملات بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح اليوم الأحد - أنه تم تحرير 15 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، محضرين لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر للتصرف في 51 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، فضلًا عن محضر لتجميع 8 أجولة بغرض التربح غير المشروع.

وأشار عبد الله إلى أنه تم تحرير محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 5 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وأضاف أنه تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محلات المواد الغذائية لحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحرير 6 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لقيامهم بحيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، والتحفظ على 420 علبة سجائر متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة بتوافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من صباح الجمعة الماضي، بينما تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محطات البنزين لقيامه بالتلاعب في معايرة طلمبات الوقود التي يتم استخدامها في تموين السيارات لجمهور المستهلكين وتم التحفظ على الطلمبات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير أعده السكرتير العام للمحافظة حازم عزت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف هاني الجويلي رئيس المدينة قام بإيقاف أعمال حفر على أرض زراعية بناحيه أبو سليم، وإزالة أكثر من 30 حالة في المهد على مساحات متفرقة من الأرض الزراعية بزمام قرى إهوة وبني رضوان وإهناسيا الخضراء والحلابية.