تفاصيل إنشاء 4 مناطق لوجستية فى شمال سيناء بتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لا سيما محافظة شمال سيناء بجانب أيضا تأمين مخزون من كافة السلع الاستراتيجية وتوفير الأقماح للمطاحن وأيضا الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين.

فقد قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المستهدف إنشاء 4 مناطق لوجستية فى شمال سيناء، في خطة التطوير الاستراتيجي لشمال سيناء من المستهدف الثالث تحيلة البنية الجاذبة للاستثمار المناطق التجارية واللوجستية، وذلك من خلال انشاء 4 مناطق/ مراكز لوجستية خلال الفترة من اکتوبر 2023 - يونيو 2030 بتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه مصري.

وتقع المناطق المفترض انشاؤها المنطقة المنطقة اللوجستية / حرة برفح، والمنطقة اللوجستية حرة بالعريش ومنطقة لوجستية بمدينة بئر العبد،ومركز لوجيستى لخدمات النقل والحركة الدولية على الطريق الحولي السويس نخل توييع

وفيما يخص مخطط المنطقة اللوجستية لتداول السلع بمدينة بئر العبد 25 فدان فأن المقترح التصميمى للموقع العام بمسطح 250×450 م٢ بتكلفة اسثمارية 3.2 مليار

وسيتكون المشروع من 2 مبنى إداري، و3 محطات للوقود، و11 مخزن بمساحات مختلفة بإجمالي مساحة 5750 م، واقامة 3 ثلاجات سعة ( 500) طن (دواجن - لحوم - أسماك - خضراوات) كما ستتم انشاء مبانى متنوعة بإجمالي مساحة 7600 م...

وكان قد أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليًا وضع المخطط النهائى للتصميم الأولى للمنطقة اللوجستية فى مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، تمهيدا لعرضها على جهاز تعمير سيناء لاعتمادها بشكل نهائى وطرح المنطقة اللوجستية بجنوب سيناء على المستثمرين قريباأن المنطقة اللوجستية في مدنية الطور والتي تم تحديد مساحتها على 10 أفدنة، سيتم قريبًا طرحها على المستثمرين المحتملين بغرض البدء في تنفيذها.

وأشار الجهاز إلى أن الاستثمارات المبدئية للمنطقة اللوجستية تتخطى مليار جنيه، كما أن هناك مخطط أخر لإقامة منطقة لوجستية في منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ على مساحة 20 فدانًا بتكلفة استثمارية تصل إلي 1.5 مليار جنيه.



كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وقع في فبراير 2022 بروتوكول مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في المنتدي الأول للاستثمار والتجارة، بشأن إنشاء منطقتين لوجستيتين في المحافظة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكدت الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة المشروعات التابعة لها في شبه جزيرة سيناء، موضحة أن هناك منطقتين اخرتين سيتم الاعلان عنها قريبًا في شمال سيناء.

فيما يخص المناطق التجارية

تم تنفيذ عدد منافذ خلال الفترة يونيو 2014 - أكتوبر 2023 تم تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة اسثمارية 283 مليون جنية، وجاري ومخطط استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنية، باجمالي مشروعات 7 مشروعات ومخطط انشاء اربع مشروعات 3.2 مليار جنية خلال الفترة من 2023 الي 2030.

فقد تم تنفيذ مشروعات سوق العريش لتجارة الجملة، وتم الانتهاء من إنشاء مبنى إدارة تموين الحسنة، ورفع كفاءة مديرية تموين شمال سيناء وانشاء مبني مركز خدمة المواطنين بمدينة الحسنة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة مع تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي إطار جهود محاربة الغلاء وخفض الاسعار أقامت مديرية التموين بالمحافظة 120 معرضًا لبيع السلع الاساسية والمعمرة شملت أهلا رمضان - أهلا مدارس - العيد فرحة بأسعار مخفضة تراوحت بين 20 و50% ولاقت إقبالا جماهيريا كبيرا.

كما تم إقامة 50 شادرًا ثابتًا لعرض وبيع منتجات اصحاب المزارع بأسعار مخفضة عن القطاع الخاص، فضلا عن إقامة 20 منفذًا بمدن المحافظة لأصحاب السلاسل الكبرى، وتسيير 50 سيارة سلعية ضمن مبادرة محاربة الغلاء و 55 سيارات لأصحاب سلاسل الكبرى، بجانب 52 سيارة لبيع اللحوم.

وساهم تطبيق نظام صرف الخبز بالبطاقات التموينية عام 2014 في توفير نحو 40 % من حصة الدقيق المدعم بالمحافظة شهريًا عبر 29 مخبزًا نصف آليًا، كما تم زيادة عدد المخابز الاستراتيجية من 2 الي 6 مخابز عام 2023، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مطحن الطارق ( قطاع خاص ) بمدينة طور سيناء.

وقامت المديرية بإنشاء مركزين لإستلام وتجميع الاقماح المحلية خلال موسم التوريد من المزارعين في مدن الطور ورأس سدر.

وتم التوسع بفروع دلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة لتصبح 28 فرعًا بدلا من 10 أفرع بمدن شرم الشيخ - أبورديس - قرية فيران - طابا - قرية ابو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر، بجانب إنشاء عدد 2 منفذ جمعيتي إحداهما بالسوق الحضاري بمدينة طور سيناء لخدمة أهالي الاحياء المجاورة.

وتواصلت الجهود لتشمل رفع كفاءة 15 محطة وقود، وإنشاء 7 محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمدينة شرم الشيخ، ويجري حاليًا العمل على تطوير ورفع كفاءة محطتين لتعبئة الغاز بمدينتي (الطور - نويبع).

وتوجت جهود المديرية بالتعاون مع المحافظة في زيادة عدد مستودعات البوتاجاز لتصبح 8 مستودعات في 2023 مقابل مستودعين فقط عام 2014، بالإضافة الي تطوير ورفع كفاءة 3 مستودعات دقيق بمدينة دهب وراس سدر وسانت کاترین.

وشملت جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية، الموافقة على إقامة عدد (2) منطقة لوجستية لتنمية التجارة بالمحافظة بمدينة ( الطور - رأس سدر ) وجارى دارسة إنشاء عدد (2) منطقة لوجستية أخرى بمدينة ( شرم الشيخ - أبو زنيمة )، كما تم انشاء 6 مراكز خدمة رقمية مطورة للمواطنين، ورفع كفاءة 3 مراكز أخري بتكلفة 18.3 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء فرعًا إقليميًا لجهاز حماية المستهلك بتكلفة 1.2 مليون جنية.

ووافق الدكتور علي المصيلحى وزير التموين علي على إنشاء مركز تكنولوجى بمدينة طابا يقدم خدماته للمدينة بالإضافة الي مدينة النقب تنفيذا للتوجه الرئاسى بدمج ابناء سيناء وجارى الطرح والتنفيذ.

وكان لمبنى المديرية نصيبًا في التطوير، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع الكفاءة بقيمة 2.7 مليون جنيه، ويجري استكمال المرحلة الثانية.

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