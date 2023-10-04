الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين جنوب سيناء خلال 9 سنوات| إقامة 120 معرضًا لبيع السلع.. وتطوير 9 مراكز رقمية

السلع
السلع

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال الفترة ما بين عام  2014 و2023 العديد من الإنجازات في قطاع التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة مع تطوير كل الخدمات المقدمة للمواطنين.

إقامة 120 معرضًا لبيع السلع الأساسية والمعمرة

ففي إطار جهود محاربة الغلاء وخفض الأسعار، أقامت مديرية التموين بالمحافظة 120 معرضًا لبيع السلع الأساسية والمعمرة شملت "أهلًا رمضان- أهلًا مدارس- العيد فرحة" بأسعار مخفضة تراوحت بين 20% و50%، ولاقت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

كما تمت إقامة 50 شادرًا ثابتًا لعرض وبيع منتجات أصحاب المزارع بأسعار مخفضة عن القطاع الخاص، فضلًا عن إقامة 20 منفذًا بمدن المحافظة لأصحاب السلاسل الكبرى، وتسيير 50 سيارة سلعية ضمن مبادرة محاربة الغلاء، و55 سيارات لأصحاب سلاسل كبرى، بجانب 52 سيارة لبيع اللحوم.

توفير 40% من حصة الدقيق المدعم بالمحافظة شهريًا عبر 29 مخبزًا

وساهم تطبيق نظام صرف الخبز بالبطاقات التموينية  عام 2014 في توفير نحو 40% من حصة الدقيق المدعم بالمحافظة شهريًا عبر 29 مخبزًا نصف آليًا، كما تمت زيادة عدد المخابز الاستراتيجية من 2 إلى 6 مخابز عام 2023، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مطحن الطارق (قطاع خاص) بمدينة طور سيناء.

وقامت المديرية بإنشاء مركزين لاستلام وتجميع الأقماح المحلية خلال موسم التوريد من المزارعين في مدن الطور ورأس سدر.

وتم التوسع بفروع دلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة لتصبح 28 فرعًا بدلًا من 10 أفرع بمدن "شرم الشيخ- أبورديس- قرية فيران- طابا- قرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر"، بجانب إنشاء عدد 2 منفذ جمعيتي أحدهما بالسوق الحضاري بمدينة طور سيناء لخدمة أهالي الأحياء المجاورة.

وتواصلت الجهود لتشمل رفع كفاءة 15 محطة وقود، وإنشاء 7 محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمدينة شرم الشيخ، ويجري حاليًا العمل على تطوير ورفع كفاءة محطتين لتعبئة الغاز بمدينتي (الطور- نويبع).

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التموين: صرف السلع مستمر طوال أيام الشهر بشكل طبيعى

وتوجت جهود المديرية بالتعاون مع المحافظة في زيادة عدد مستودعات البوتاجاز لتصبح 8 مستودعات في 2023 مقابل مستودعين فقط عام 2014، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 3 مستودعات دقيق بمدينة دهب وراس سدر وسانت کاترین.

وشملت جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية الموافقة على إقامة عدد (2) منطقة لوجستية لتنمية التجارة بالمحافظة بمدينة (الطور- رأس سدر)، وجار دراسة إنشاء عدد (2) منطقة لوجستية أخرى بمدينة (شرم الشيخ- أبوزنيمة)، كما تم إنشاء 6 مراكز خدمة رقمية مطورة للمواطنين، ورفع كفاءة 3 مراكز أخري بتكلفة 18.3 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

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عاجل.. يكفى لهذه المدة.. وزير التموين يكشف حجم مخزون مصر من القمح

ووافق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على إنشاء مركز تكنولوجى بمدينة طابا يقدم خدماته للمدينة، بالإضافة إلى مدينة النقب تنفيذًا للتوجه الرئاسى بدمج أبناء سيناء، وجار الطرح والتنفيذ.

وكان لمبنى المديرية نصيب في التطوير، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع الكفاءة بقيمة 2.7 مليون جنيه، ويجري استكمال المرحلة الثانية.

واستمرت الجهود لتشمل تطوير مكتب السجل التجاري لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية، والمساهمة في دمج القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية، فصلًا عن الربط مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف وإنشاء مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة وتقديم الخدمات الإلكترونية بنظام الشباك الواحد.

قطاع التموين والتجارة الداخلية محافظة جنوب سيناء محاربة الغلاء وخفض الاسعار مركز تكنولوجى لخدمة مدينتي طابا مراكز خدمة رقمية حماية المستهلك إقامة منطقتين لوجيستين رأس سدر الطور فروع الجملة كفاءة مطحن الطارق المخابز الاستراتيجية

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