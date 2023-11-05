"صناعة الشيوخ" توضح أضرار مقاطعة بعض المنتجات على الاقتصاد الوطنى

أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشيوخ أن حملات المقاطعة لبعض المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية والتي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.

وأوضح المنزلاوي خلال تصريحات له أن المنتجات التي تتم الدعوة لمقاطعتها تتم صناعتها داخل مصر ويدخل في صناعتها مدخلات إنتاج مصرية 100%.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن الحاصلين على حق امتياز العلامات التجارية "الفرنشايز" يعتمدون على عمالة مصرية، وما يحدث من دعوات المقاطعة يؤثر بشكل مباشر على تلك العمالة.

ولفت المنزلاوي إلى أن التأثير الإيجابي لدعوات المقاطعة هو أنها بمثابة رسالة سياسية يعبر بها الشعب المصري عن تضامنه مع غزة، بالإضافة إلى انتعاش بعض العلامات الوطنية الأخري وزيادة الطلب عليها، مشيرًا إلى أن تلك المزايا لا تغطي على السلبيات التي تنتج عن مثل تلك الدعوات.

افتتاح أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وكان قد افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمدين القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنية تتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري. وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطنية، وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.

وطالب تقرير اللجنة، بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء.