الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اعرف تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره لوتون تاون على ملعب "كينيلورث رود"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهره، وفى السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

ويأمل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، في ضم فريق لوتون تاون إلى ضحاياه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى لهز شباك المنافس الذي سيواجهه لأول مرة في تاريخه.

وسبق وأن هز محمد صلاح شباك 27 فريقًا في البريميرليج، ويأمل أن يكون لوتون تاون الضحية رقم 28.

معلق مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

سيتولى المُعلّق الرياضي "خالد الحدي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

txt

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام لوتون تاون في البريميرليج؟

txt

تقرير: محمد صلاح يتفق على الانتقال للدورى السعودى الصيف المقبل

حكم مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الانجليزي

سيُدير مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في البريميرليج، الحكم الإنجليزي "آندي مادلي".

ترتيب ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 2 وخسر لقاءً وحيدًا أمام توتنهام، متصدر جدول الترتيب.

في المقابل، يتواجد فريق لوتون تاون حاليًا في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رصيد 5 نقاط، جمعهما الفريق من 10 مباريات.

اقرأ أيضا 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2023

تشكيل مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني

ليفربول لوتون تاون الدورى الانجليزى تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول المتوقع محمد صلاح صلاح

مواد متعلقة

الآن موعد مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

هنا جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 والقنوات الناقلة

مدرب طرابزون سبور يكشف آخر تطورات إصابة تريزيجيه وموعد عودته للتدريبات

برشلونة يستهدف ضم سافينيو موهبة جيرونا في الموسم الجديد

أرقام محمد صلاح مع ليفربول أمام بورنموث قبل مواجهة كأس الرابطة الإنجليزية؟

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في الدوري الإفريقي والكؤوس والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية.. محمد صلاح أساسيًا

الأكثر قراءة

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

وزير إسرائيلى يفضح مخططات الاحتلال بـ"زلة لسان".. ونتنياهو يتنصل من تصريحات القنبلة النووية

مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

القاهرة الإخبارية: تعليق المساعدات جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف

"صناعة الشيوخ" توضح أضرار مقاطعة بعض المنتجات على الاقتصاد الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان