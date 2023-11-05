اعرف تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره لوتون تاون على ملعب "كينيلورث رود"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهره، وفى السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

ويأمل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، في ضم فريق لوتون تاون إلى ضحاياه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى لهز شباك المنافس الذي سيواجهه لأول مرة في تاريخه.

وسبق وأن هز محمد صلاح شباك 27 فريقًا في البريميرليج، ويأمل أن يكون لوتون تاون الضحية رقم 28.

معلق مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

سيتولى المُعلّق الرياضي "خالد الحدي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

حكم مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الانجليزي

سيُدير مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في البريميرليج، الحكم الإنجليزي "آندي مادلي".

ترتيب ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 2 وخسر لقاءً وحيدًا أمام توتنهام، متصدر جدول الترتيب.

في المقابل، يتواجد فريق لوتون تاون حاليًا في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رصيد 5 نقاط، جمعهما الفريق من 10 مباريات.

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