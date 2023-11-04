السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني

بايرن ميونخ ودورتموند
بايرن ميونخ ودورتموند

أعلن إدين تيرزيك المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند وتوماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم في الدوري الألماني.

وتقام مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على ملعب "سيجنال أدونا بارك" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ويدخل دورتموند المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، أما بايرن ميونخ فيتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

ولم يتلق الفريقان أي خسارة حتى الآن، حيث جمع البايرن 23 نقطة من سبعة انتصارات وتعادلين ويحتل وصافة الترتيب بفارق نقطتين خلف المتصدر باير ليفركوزن.

ويمتلك دورتموند 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات، ويحتل المركز الرابع بفارق الأهداف خلف شتوتجارد.

ولا زال الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت مفاجأة الموسم بعد أن خطف الأأنظار بتصدره جدول هدافي «بوندسليجا» والدوريات الكبرى حتى الآن برصيد 14 هدف، إذ يتقدم على هاري كين بفارق هدفين.

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تشكيل دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ

جاء تشكيل فريق بوروسيا دورتموند لمواجهة الفريق البافاري على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - نيكو شلوتربيك - ماتس هوميلز - ماريوس وولف

خط الوسط: مارسيل سبيتزر - صالح أوزجان - جوليان براندت - ماركو رويس - دونيل مالين

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة دورتموند

ضم تشكيل الفريق البافاري في مباراة اليوم كلا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو دافيز

خط الوسط: كونراد لايمر - ليون جوريتزكا - - كينجسلي كومان - جمال موسيالا - ليروي ساني

خط الهجوم: هاري كين 

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