السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البايرن يواجه دورتموند.. ومرموش يسعى لمواصلة التألق أمام يونيون برلين

بروسيا دورتموند وبايرن
بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك قمة مباريات الدوري الألماني، حيث يستضيف بروسيا دورتموند غريمه بايرن ميونيخ في السابعة والنصف مساءًا.

ولم يتلق الفريقان أي خسارة حتى الآن، حيث جمع البايرن 23 نقطة من سبعة انتصارات وتعادلين ويحتل وصافة الترتيب بفارق نقطتين خلف المتصدر باير ليفركوزن.

ويمتلك دورتموند 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات، ويحتل المركز الرابع بفارق الأهداف خلف شتوتجارد.

ولا زال الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت مفاجأة الموسم بعد أن خطف الأأنظار بتصدره جدول هدافي «بوندسليجا» والدوريات الكبرى حتى الآن برصيد 14 هدف، إذ يتقدم على هاري كين بفارق هدفين.

عمر مرموش يسعى لمواصلة التألق أمام يونيون برلين

ويتطلع عمر مرموش، لمواصلة انطلاقته المدوية هذا الموسم مع فريقه الجديد إينتراخت فرانكفورت، حين يحل ضيفا على يونيون برلين في الرابعة والنصف عصرًا، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من البوندز ليجا.

ويتصدر مرموش ضائمة هدافي فرانكفورت في جميع المسابقات حتى الآن، إذ سجل ثمانية أهداف مع فريقه من بينها أربعة في الدوري كان آخرها هدفين في شباك دورتموند، في التعادل بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة الماضية.

ويحتل فرانكفورت المركز السابع على سلم ترتيب البوندز ليجا حتى الآن، برصيد 14 نقطة، فيم يملك يونيون برلين ست نقاط فقط يقبع بها في المركز الخامس عشر.

بروسيا دورتموند بايرن ميونيخ الدورى الألماني سيرهو جيراسي عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت

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