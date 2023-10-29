الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرموش سجل هدفين.. بوروسيا دورتموند يفرض التعادل على آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دويتشه بانك بارك، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا”، موسم 2023-2024.

المحترف المصري عمر مرموش كان بطل الشوط الأول بامتياز، وافتتح التسجيل لفريقه آينتراخت فرانكفورت بهدف أول في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.

وعاد مرموش ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24، من متابعة لتسديدة زميله بوتا التي تصدى لها حارس بوروسيا دورتموند في البداية.

ورفع مرموش رصيده من الأهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، لـ 4 أهداف.

وتحصل مرموش على البطاقة الصفراء في الدقيقة 42، بسبب الخشونة.

وتمكن النمساوي مارسيل سابيتزر من تقليص الفارق لـ دورتموند، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله فولكروج.

وكاد مرموش أن يسجل هدفًا آخرًا لـ فرانكفورت في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتمكن المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو، تسجيل الهدف الثاني لـ دورتموند في الدقيقة 54.

وسجل الجزائري فارس شعيبي، ثالث أهداف آينتراخت فرانكفورت، من متابعة لتمريرة التونسي إلياس السخيري.

وأدرك جوليان براندت هدف التعادل لـ بوروسيا دورتموند في الدقيقة 82 من متابعة لتمريرة كريم أديمي، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند لـ 21 نقطة في المركز الرابع، ورصيد آينتراخت فرانكفورت لـ 14 نقطة في المركز السابع.

آينتراخت فرانكفورت بوروسيا دورتموند الدورى الألماني عمر مرموش مرموش

الأكثر قراءة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

انتبهوا.. خطة تطويق مصر فى الإعلام الدولى بدأت

مصر تتصدر عالم الفوسفات.. مشروعات استثمارية تعزز الاقتصاد القومى

مليونا جنيه مكسب 7 طلاب.. مفاجآت صادمة في تحقيقات "هالوين المنصورية"

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

رضا البلتاجى: الحكم حرم الأهلى من ضربة جزاء بعد مؤامرة ثلاثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة