مواعيد تقديم النيابة الإدارية 2023.. وشروط التقديم

يبحث خريجي كليات الحقوق عن مواعيد تقديم النيابة الإدارية 2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ إعلان هيئة النيابة الإدارية عن تفعيل الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات الوظائف الشاغرة "معاون" لخرجين الجدد وفقا للشروط والضوابط التي تم إتباعها خلال الأعوام السابقة مع اجتياز الاختبار اللازمة لذلك.

مواعيد تقديم النيابة الإدارية 2023

أصدرت الأمانة العامة لهيئة النيابة الإدارية بيان رسمي أكدت فيه قبول دفعة جديدة من معاوني النيابة في كافة محافظات الجمهورية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023 وذلك خلال الأسبوع المقبل خلال الفترة من يوم 11 - 24 نوفمبر 2023 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

ويتم سحب الملفات خلال الفترة من يوم 16 ديسمبر 2023 وحتى يوم 10 يناير 2024 لمدة 25 يوم فقط مقر هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 اكتوبر - ميدان النجدو اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا حيث يتم ملء استمارة الالتحاق وتقديم الملف يتضمن الأوراق اللازمة للتقديم.

رابط هيئة النيابة الإدارية للتقديم في الوظائف الشاغرة

فعلت الأمانة العامة لهيئة النيابة الإدارية الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات الالتحاق بوظائف معاون النيابة الشاغرة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم استقبال طلبات التقديم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023 الأسبوع المقبل.

وتعد النيابة الإدارية هى هيئة قضائية مستقلة تتولى مباشرة المحاكم التأديبية مستهدفة حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية يتم اختيار رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ويضم التشكيل من 180 نيابة و 26 مكتب فنى بالإضافة إلى فروع الدعوى التأديبية والتفتيش القضائي.

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شروط التعيين في النيابة الإدارية

عقب تحديد مواعيد تقديم النيابة الإدارية 2023 يبحث المواطنين عن شروط التعيين في النيابة الإدارية والتي تتلخص فيما يلي:-

ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد.

ألا يقل عمر المتقدم عن 30 سنة يوم 24 نوفمبر 2023.

أن تتوافر فيه شروط الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظائف واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

اللياقة الصحية وفقا للنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازمة.

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