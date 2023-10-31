الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعدة طرق.. خطوات تقديم وظائف بنك مصر وفرص التدريب

بنك مصر
بنك مصر

ارتفعت معدلات البحث عن رابط تقديم وظائف بنك مصر على صفحات التواصل الاجتماعي بعد انتشار الأخبار المتداولة عن توافر وظائف جديدة  وفرص تدريب بالبنك وسعي الشباب للتقديم فيها.

تقديم وظائف بنك مصر

في التقرير التالي يوضح الطرق التي يمكن من خلالها تقديم وظائف بنك مصر من  المنافذ التي تتيحها. 

يمكن تقديم وظائف بنك مصر من خلال  الموقع الالكتروني الخاص بالبنك أو من خلال صفحة البنك على موقع لينكد إن.

بعد الدخول على  الموقع الرسمي للبنك الموجود هنا https://www.banquemisr.com

ومن ايقونة الوظائف اختيار مجالات التعيين الرئيسية 

ومنها يمكن التعرف على فرص التدريب المتوفرة والتي يمكنها أن تساعدك في الاحتكاك بمجال العمل المصرفي 

مع العلم أنه يجب اجتياز الاختبارات من أجل التأهل للمشاركة في برنامج التدريب الصيفي بالبنك. 

كما يمكن الإطلاع على الوظائف الشاغرة من خلال صفحتنا على LinkedIn 

والتقديم يكون عبر LinkedIn والموجود من خلال موقع البنك 

ومن خلال صفحة لينكد إن يتم وضع الوظائف الشاغرة ومطلوب التوظيف فيها 

وبالفعل يوجد في الوقت الحالي 10 وظائف شاغرة متاحة على الموقع 

يجب العلم أنه بعد التقديم سوف يصل للمتقدم تأكيد باستلام طلبه خلال 48 ساعة ثم يتم التواصل معه عند مطابقة مؤهلاته وخبراته للوظيفة الشاغرة، ويكون لدى المتقدم فرصة واحدة للاختبار.

وتحتاج بعض الوظائف التي يتم التقديم فيها إلى وجود خبرة والبعض الأخر لا يشترط وجود خبرة. 

اختبارات تقديم وظائف بنك مصر 2023

من أجل تقديم وظائف بنك مصر يجب أن تتوافر لدى المرشحين المقومات والمؤهلات التي تُثبت مجال خبرتهم وتخصصهم، وتتم دعوة المرشحين إلى الاختبار التقييمي بعد عملية فرز الطلبات المقدمة وبعد ذلك تتم خطوة الاختبارات والتي تشمل اختبار اللغة الإنجليزية واختبار القدرات الإدراكية، عند اجتياز الاختبارات يصبح المرشح مؤهلا لإجراء مقابلتين منفصلتين، إحداهما تقنية والأخرى معنيّة بالموارد البشرية.

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