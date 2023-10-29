مواعيد وشروظ التقديم فى وظائف مجلس الدولة 2023

حدد مجلس الدولة شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023، بألا يقل التقدير عن جيد، وألا تزيد سن المتقدم على 30 عامًا، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

موعد التقديم في وظائف مجلس الدولة

وكان مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، قد أعلن عن مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، ويوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة.



ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.

شروط التعيين بمجلس الدولة

1- مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.

2- لا يقل التقدير عن جيد.

3- عمر المتقدم لا يزيد على 30 عامًا.

4- عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

5- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

6- دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

7- يشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.