للخريجين الجدد.. مواعيد التقديم للنيابة الإدارية 2023

موعد التقديم للنيابة الإدارية 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

موعد تقديم وظائف النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية عن موعد بدء التقديم في وظائف معاون نيابة إدارية للخريجين الجدد، حيث ستبدأ مواعيد تقديم النيابة الإدارية 2023 خلال الأسبوع المقبل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، وفقا للشروط والضوابط التي حددتها.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى في النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، وذلك لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023، وحددت عددا من الشروط اللازم توافرها عند التقديم، حيث يشترط في المتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، ما يلى:

ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).

ألا يزيد عمر المتقدم على ٣٠ سنة في ۲۰۲۳/۱۱/۲٤ تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

موعد تقديم النيابة الإدارية

وستبدأ مواعيد تقديم النيابة الإدارية بتسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني للتقديم

https://www.ap.gov.eg/

وذلط خلال الفترة من 11/11/2023 إلى 24/11/2024،

موعد سحب الملفات

وسيبدأ موعد سحب وتقديم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني، بداية من 16/12/2023 حتى 10/1/2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر- ميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكترونى للنيابة الإدارية من هذا الرابط

https://www.ap.gov.eg/

شروط تقديم النيابة الإدارية للبنات

ويشترط لسحب ملف التقديم للنيابة الإدارية، للبنات والبنين، ما يلي:

إحضار وثيقة التعارف التي تمت طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد ٥ نسخ).

إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

وأكدت النيابة الإدارية أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة، كما أوضحت أن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.