مأزق جديد.. الانقسام يضرب حملة بايدن الانتخابية بسبب دعم إسرائيل

كشف مسؤول رفيع المستوى في اللجنة الوطنية الديمقراطية التي يعتمد عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته لاعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والخوض في سباق انتخابات الرئاسة المقررة في 2024، تشهد حالة من الانقسام حول دعم إسرائيل وغزة.

انقسام في حملة بايدن الانتخابية

وبحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، يعاني الفريق السياسي للرئيس بايدن من حالة اضطراب بشأن الحرب بين إسرائيل وفلسطين، حيث يرى بعض المساعدين أن البيت الأبيض يحرض على هجوم غير أخلاقي على الفلسطينيين - بينما يعتقد آخرون أن بايدن يُظهر "وضوحًا أخلاقيًا" في حماية إسرائيل.

ويعكس الصراع داخل اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) - التي يعتمد عليها بايدن في حملته لإعادة انتخابه - انقسامات سياسية أكبر بين الديمقراطيين، وتحدث هذه الانقسامات بشكل رئيسي بين الديمقراطيين الأكبر سنا المؤيدين لإسرائيل والتقدميين الأصغر سنا الذين هم أكثر تعاطفا مع محنة الفلسطينيين.

ووفقا للموقع الأمريكي، يشعر بعض الموظفين في اللجنة الوطنية الديمقراطية باليأس بشأن حجم الرد الإسرائيلي وعدد القتلى، وقال أحد الموظفين إنهم يفكرون في الاستقالة، مشيرًا إلى تداعيات دعم بايدن الحازم لإسرائيل.

استنكار لدعم بايدن للاحتلال الإسرائيلي

وقال مسؤول رفيع المستوى في اللجنة الوطنية الديمقراطية، طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع Axios: "ركز الرئيس بايدن حملته لعام 2020 على "معركة من أجل روح الأمة"، ولكن يبدو كما لو أن الإدارة تخوض حاليًا معركة من أجل روحها".

وأضاف: "لا أعرف كيف يمكن اعتبار دعم القتل على نطاق واسع للمدنيين الفلسطينيين أمرًا غير أخلاقي"، وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية خايمي هاريسون لموقع Axios في بيان إن بايدن "يواصل إظهار قيادة لا مثيل لها ووضوح أخلاقي" - وأن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من الإرهاب، وأشار هاريسون إلى أن بايدن - الذي دعا إلى "هدنة إنسانية" للقتال في غزة، ولكن ليس وقف إطلاق النار - كان "مدافعًا قويًا عن المساعدات الإنسانية لشعب غزة وكذلك حماية أرواح المدنيين".

ويقول بعض موظفي اللجنة الوطنية الديمقراطية إن رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية من المانحين الديمقراطيين الغاضبين من سياسة الإدارة قد هزتهم، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقال مسؤول رفيع المستوى في اللجنة الوطنية الديمقراطية إن دورة 2024 "تعد بأن تكون حملة طويلة ومرهقة، والرئيس يزيد الأمر صعوبة".

وفي يوم الجمعة، وقع 51 من موظفي اللجنة الوطنية الديمقراطية – حوالي 17% من حوالي 300 موظف في اللجنة الوطنية الديمقراطية – على رسالة إلى قادة اللجنة الوطنية الديمقراطية قائلين: "إننا نشعر أنه من الالتزام الأخلاقي على اللجنة الوطنية الديمقراطية حث الرئيس بايدن على الدعوة علنًا إلى وقف إطلاق النار".

وكتب الموظفون أيضًا أنهم "شعروا بالصدمة والحزن بسبب الخسارة الفادحة في الأرواح في الهجوم الوحشي على المدنيين الإسرائيليين" وكانوا حزينين "على آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم خلال الرد العسكري للحكومة الإسرائيلية".