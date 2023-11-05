مسيرة للمصريون فى لندن تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على غزة (صور)

شارك الألاف من أصول أوربية وعربية وأبناء الجاليات الأجنبية المقيمين في بريطانيا في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كما شارك في المسيرة آلاف اليهود من مختلف المقاطعات رافضين كافة ممارسات العنف والعنصرية في غزة.

أكبر المسيرات في العاصمة البريطانية لندن

أكبر المسيرات في العاصمة البريطانية لندن

ولوح المحتجون بأعلام فلسطين وهتفوا (الحرية لغزه، حرروا فلسطين، لا للإبادة الجماعية)، فيما جاب المئات من أفراد الشرطة المنطقة بمحيط إحدى أكبر المسيرات في العاصمة البريطانية لندن أكثر المدن الإنجليزية والبريطانية ازدحامًا بالجاليات وأصحاب العرقيات المختلفة.

أكبر المسيرات في العاصمة البريطانية لندن

توصيل رسالة للمجتمع الدولي

وأشارت مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا، إلى أن المسيرة التي شاركوا فيها هي للأسبوع الثالث على التوالي لتوصيل رسالة للمجتمع الدولي أن ما يحدث في غزة غير مقبول وغير مسبوق أيضًا في تاريخ البشرية، وأن هناك شعور بعدم الرضا تجاه ممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وأن هناك تنامي أيضًا لمشاعر الكراهية والغضب تجاه تصرفات القتل الجماعي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا والتعامل بشكل منافي لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استغاثات من نحو 30 مصريًا يحملون الجنسية الكندية، موجودين في الأراضي المقدسة لإتمام الشعائر الدينية لمساعدتهم في الخروج عقب اندلاع الأحداث الجارية في قطاع غزة، وعلى الفور تواصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مع السفير خالد عزمي السفير المصري في تل أبيب، والذي بدوره أكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين وتم تعديل موعد مغادرتهم.

واطمأنت السفيرة سها جندي على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة بعد التواصل مع السفير إيهاب سليمان السفير المصري في فلسطين، مؤكدًا على أن المصريين بالقطاع جميعهم بخير، معربة عن أملها أن يعم السلام أرجاء القطاع؛ حقنًا للدماء وتأمينًا لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.