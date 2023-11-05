الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: ضغوط عالمية لوقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة

تصاعدت النداءات العالمية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، لاسيما مع دخول الحرب في غزة أسبوعها الخامس.

الأسبوع الخامس في الحرب 

ووفقا لما نقلته صحيفة الجارديان، فقد تزايدت الدعوات العالمية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وسط ضغوط متزايدة على حكومات العالم، حيث دفعت الولايات المتحدة من أجل وقف مؤقت أكثر للقتال وسط غضب عالمي متزايد بشأن ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويوم السبت، حث العديد من وزراء خارجية الشرق الأوسط الولايات المتحدة على إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في اجتماع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وجاءت المشاحنات الدبلوماسية مع دخول الصراع أسبوعه الخامس، مع تقارير تفيد بمقتل أكثر من 30 شخصا في غارة على مخيم للاجئين في وسط غزة.

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احتجاجات شعبية ودبلوماسية

وقالت الجارديان: لقد أثار القتال المستمر بين فلسطين واسرائيل،  معارضة سياسية من القوى الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك تركيا، التي استدعت يوم السبت سفيرها من إسرائيل، قبل ساعات من وصول بلينكن إلى أنقرة لعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين: إنه يحمل نتنياهو شخصيا المسؤولية عن تزايد عدد القتلى المدنيين في غزة. 

يوم السبت، جرت احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو،  ولوح المئات من المتظاهرين بالأعلام الإسرائيلية  وتجاوزوا حواجز الشرطة حول منزل رئيس الوزراء في القدس وأوقفتهم الشرطة.

ويسلط الاحتجاج، الذي تزامن مع استطلاع للرأي أظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب على نتنياهو الاستقالة، الضوء على الغضب الشعبي المتزايد تجاه قادتهم السياسيين والأمنيين.

كما نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين احتجاجات يوم السبت في مدن حول العالم، بما في ذلك لندن وبرلين وباريس واسطنبول وواشنطن، للمطالبة بوقف إطلاق النار.

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