الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

جدد الاحتلال الإسرائيلي الغارات، اليوم السبت، على عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

وكشفت وسائل إعلام عن أنه شن طيران الاحتلال غارات على منطقة اللبونة، وعيتا الشعب، وأطراف بلدة رامية، وبين بلدتي كفر حمام والهبارية، ومحيط جل العلام بين بلدتي علما الشعب والناقورة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدات الضهيرة، ورامية، وعيتا الشعب، ووطى الخيام، وكفر كلا، والعديسة، وتلة العويضة بين كفر كلا والعديسة، ودير ميماس، وبلدة حولا، كما استهدف القصف مركبة ومنزلا خاليا وسط كفر كلا دون وقوع إصابات.

استهداف وإسقاط منطاد تجسس إسرائيلي

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، باستهداف وإسقاط منطاد تجسس إسرائيلي على الحدود في جنوب لبنان.

وأعلنت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني اليوم إلى استهداف وإسقاط منطاد تجسس معادٍ رفعه العدو صباحًا فوق مستعمرة مسكاف عام.

وأوضحت القناة إلى غارات جوية استهدفت المناطق الحرجية في الناقورة وعيتا الشعب ورميش وكفرحمام وكفرشوبا.

بدورها، قال "الوكالة الوطنية للاعلام" إن العدو الإسرائيلي استهدف منزلا خاليا في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة، ويقصف في هذه الأثناء بالمدفعية الثقيلة منطقة الحمامص.

قصف المناطق الحدودية جنوب لبنان

وكانت المدفعية الإسرائيلية جددت، اليوم، قصفها للمناطق الحدودية في جنوب لبنان، حيث تعرضت المنطقة الممتدة من الناقورة صعودا حتى مروحين وأطراف بلدات شيحين، يارين، الجبين لقصف مدفعي مركز.

وأشارت الوكالة إلى أن المقاومة استهدفت موقع الجرداح الإسرائيلي المعادي قبالة بلدة الضهيرة، فرد العدو بغارة استهدفت منطقة اللبونة وأطراف بلدة الناقورة"، لافتة إلى انطلاق صافرات الإنذار في مركز قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان في الناقورة.

وأشارت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني إلى استهداف موقع العدو الصهيوني في جلّ العلام عند حدود بلدة الناقورة جنوب لبنان‏.

إطلاق مستمر للقنابل المضيئة

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية ذكرت أن قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلا هادئا تخلله إطلاق مستمر للقنابل المضيئة من جانب القوات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه سجل تحليق للطيرن الاستطلاعي صباح اليوم، لافتة إلى نعي المقاومة الإسلامية، مساء أمس، أحد عناصرها من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، ليرتفع عدد القتلى إلى 53 سقطوا على طريق القدس.