العاهل الأردنى يؤكد رفضه لأى محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

استقبل العاهل الأردني، عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم السبت، عددًا من وزراء الخارجية العرب، الذين يشاركون في اجتماع عمان- غزة الوزاري، الذي يستضيفه الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة.

وضم اللقاء، الذى حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، كلًا من وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

التنسيق العربي للحديث بصوت واحد

وأكد العاهل الأردني ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة، مشددًا على أنه من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار العاهل الأردني إلى إدانة الأردن المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في القطاع، مجددًا التحذير من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.

كما لفت إلى إدانة الأردن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة مواصلة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية.

ودعا العاهل الأردني إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع، وخاصة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة

وأكد العاهل الأردني أن الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن السبيل الوحيد هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأعرب العاهل الأردني عن رفض الأردن التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأشار العاهل الأردني إلى موقف الأردن الثابت في دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.