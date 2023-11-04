السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مشروع قانون أمريكي يطالب بحظر دخول الفلسطينيين وطرد المقيمين

الكونجرس الامريكي
الكونجرس الامريكي

في ازدواجية واضحة في معايير التعامل مع اللاجئين والفارين من الحرب، قدم نائب جمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قانون لمنع دخول الفلسطينيين للأراضي الأمريكية ومنع المقيمين بالفعل.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فقد قدم النائب رايان زينكي (جمهوري من مونت) مشروع قانون قد يمنع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة وربما طرد أولئك الموجودين هنا بالفعل.

وقدم زينكي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق ترامب، تشريعًا يسمى قانون حماية الأمريكيين من التطرف.

ويتطلب التشريع من وزارة الأمن الداخلي وقف منح التأشيرات واللجوء واللجوء للأشخاص الذين لديهم جواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية، ويلغي مشروع القانون الدخول أو التأشيرة للأفراد الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة بعد الأول من أكتوبر.

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التشريع يبقي أمريكا آمنة

وقال زينكي: “هذا التشريع يبقي أمريكا آمنة، أنا لا أثق في إدارة بايدن أكثر من ثقتي في السلطة الفلسطينية لفحص الأشخاص المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة، هذا هو أكثر تشريعات الهجرة المناهضة لحماس التي رأيتها وهو يستحق ذلك عن جدارة، ونظرًا للظروف والتهديدات التي يتعرض لها نظام الهجرة لدينا وتاريخ الإرهابيين الذين يسيئون استخدام عمليات اللاجئين واللجوء والتأشيرات في جميع أنحاء العالم، فإن المتطلبات الواردة في مشروع القانون هذا ضرورية للحفاظ على سلامة الأمريكيين”. 

ويأتي هذا التشريع بعد أن أصدر مشرعو الحزب الجمهوري رسالة في وقت سابق من شهر أكتوبر إلى مايوركاس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن لإلغاء وترحيل الطلاب الذين يحملون تأشيرات طلابية مؤقتة والذين "عبروا عن دعمهم لحماس" في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.

ويضم مشروع قانون زينكي 10 رعاة – النواب أندي هاريس (جمهوري من ولاية ميريلاند)، وآرون بين (جمهوري من فلوريدا)، ورالف نورمان (جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية)، وسكوت ديجارليه (جمهوري من ولاية تينيسي)، وكلاي هيغينز (جمهوري). -لوس أنجلوس)، وروني جاكسون (جمهوري من تكساس)، وبيل بوسي (جمهوري من فلوريدا)، وباري مور (جمهوري من ولاية ألاباما)، ومارجوري تايلور جرين (جمهوري من ولاية جورجيا)، وأندي بيجز (جمهوري من ولاية أريزونا).

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واشنطن تستقبل اللاجئين الأوكرانيين 

جدير بالذكر  إن الولايات المتحدة استقبلت أكثر من 100 ألف أوكراني منذ مارس  قبل الماضي، في إطار عدد من البرامج، بما في ذلك برنامج Uniting for Ukraine (توحدوا من أجل أوكرانيا).

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