عمان تطالب بتشكيل محكمة دولية لجرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

طالبت عمان بتشكيل محكمة دولية لملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت في غزة.

وقالت الخارجية العمانية، اليوم السبت، في بيان لها: "نستنكر بشدة وندين المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بغزة".

وتابعت: "نطالب بتشكيل محكمة دولية لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

وقصف الاحتلال الإسرائيلي محيط موقع في منطقة جل العلام أمام بلدةالضهيرة اللبنانية.

جاء ذلك بعدما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف باتجاه رأس الناقورة على الحدود مع لبنان، فيما أكّد الجيش أن قوات المدفعية ترد على مصادر النيران، وفق تقارير إعلامية.

في سياق متصل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة وقصفًا مدفعيًا يستهدفان منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم، أن قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلًا هادئًا بعد قصف معاد استهدف محيط قرى عيتا الشعب والضهيرة وعلما الشعب.

وأشارت إلى تسجيل تحليق للطيران الاستطلاعي صباح اليوم، لافتة إلى نعي المقاومة الإسلامية مساء أمس أحد عناصرها من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، ليرتفع عدد القتلى إلى 53 سقطوا على طريق القدس.

العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن 57 شهيدًا سقطوا خلال المعارك على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف، في كلمة له، أمس، أن العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان أجبرت إسرائيل على إبقاء قواتها عند الحدود، وأن تضيف إليها قوات النخبة التي كان يخطط لنقلها من الضفة الغربية إلى غزة.

وأوضح أن الجبهة اللبنانية خفّفت جزءًا كبيرًا من القوات التي كانت ستسّخر للهجوم على غزة، مشيرًا إلى أن جبهة لبنان جذبت ثلث الجيش الإسرائيلي للحدود.

ونوه بأن جزءًا كبيرًا من هذه القوات هي قوات النخبة، كما أن نصف القدرات البحرية الإسرائيلية موجودة أمام السواحل اللبنانية، كما أن ربع القوات الجوية مسخرة باتجاه لبنان، بجانب نصف قوة الدفاع الجوي موجهة نحو لبنان.