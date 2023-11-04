السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يدمر مسجدين فى حيى الزيتون والصبرة جنوبى مدينة غزة

غزة
غزة

دمر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسجدين في حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقالت تقارير إعلامية إن الاحتلال دمّر في ساعتين مسجد علي بن أبي طالب في شارع 8 بحي الزيتون، ومسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ويأتي القصف بينما تكثف إسرائيل هجماتها على أهداف مدنية وبنى تحتية بشكل متواصل، كان آخرها قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمالي مدينة غزة، وسيارتي إسعاف ومحيط 3 مستشفيات، أوقع شهداء وجرحى، فضلا عن خزان مياه عمومي شرقي رفح، خلال الساعات الأخيرة.

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قصفت طائرات الاحتلال مبنى جامعة الأزهر

وقصفت طائرات الاحتلال مبنى جامعة الأزهر بغزة في منطقة المغراقة شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل.

كما استهدفت عمارة الزهارنة بحي النصر في مدينة غزة، ومدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، ونفذت أحزمة نارية في مناطق واسعة من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وقصفت عددا من الطوابق والشقق السكنية في حي تل الهوا، الذي يتعرض بشكل متواصل لقصف عنيف، وأحزمة نارية.

وتواصل طائرات الاحتلال استهداف شارع الرشيد الممتد على طول الساحل من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والذي شهد يوم أمس مجزرة أسفرت عن استشهاد 14 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، في تعمد واضح لفصل جنوب ووسط القطاع عن مدينة غزة وشمالها.

قصف مداخل المستشفيات

تجدر الإشارة إلى أن قصف مداخل المستشفيات لم يكن الأول، إذ قصفت طائرات الاحتلال المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع استهداف قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وأخرى عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد.

من جانب آخر، أعلن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، يوم أمس، عن استشهاد أربعة مرضى سرطان جراء توقف المستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، علما بأنه الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، ما جعل 70 مريضا معرضين للخطر.

استشهد على إثرها 9227 فلسطينيًا

ولليوم الـ29 على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، حيث يُطلق سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد على إثرها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصيب 23516 آخرون.

 

الإحتلال الإسرائيلي مدينة غزة حيي الزيتون طائرات الاحتلال جامعة الأزهر

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