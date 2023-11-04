السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى يكشف عن تكثيف العملية البرية الإسرائيلية فى غزة

العملية البرية الإسرائيلية
العملية البرية الإسرائيلية فى غزة

كشف تقرير أمريكي عن أن الحكومة الأمريكية تتوقع أن تدخل الحملة الإسرائيلية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة مرحلة جديدة في الأيام المقبلة.

وذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية عن مسئول حكومي بارز في واشنطن قوله يوم الجمعة بالتوقيت المحلى، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتوقع تقليصا في الغارات الجوية وتركيزا تكتيكيا أكبر في الحملة البرية.

وأوضح المسئول أن الهدف سيكون على الأرجح تطهير الشبكة الضخمة من مجمعات الأنفاق تحت الأرض التي تعمل منها حماس.

وأضاف المسئول أنه مع استمرار تدفق المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة تتوقع الحكومة الأمريكية تراجعا عما شهدناه، فيما يتعلق بالغارات الجوية الإسرائيلية الضخمة.

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وزارة الصحة الفلسطينية

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 9155 شهيدا، وأكثر من 24 ألفا، أكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

من جانب آخر، أعلن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، أمس، عن استشهاد أربعة مرضى سرطان جراء توقف المستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، علما بأنه الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، ما جعل 70 مريضا معرضين للخطر.

كما توقفت 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، والأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

ومنذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من أكتوبر الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، ومنع إدخال الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولدات الكهرباء عند انقطاعها.

كما منعت سلطات الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.

إسرائيل إنها هاجمت أكثر من 12 ألف هدف

يذكر أنه منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي من قبل حماس التي تحكم قطاع غزة تقول إسرائيل إنها هاجمت أكثر من 12 ألف هدف، في المنطقة الساحلية وفي غضون ذلك تتقدم قوات الاحتلال البرية أيضا ضد عناصر حماس وأهداف عسكرية هناك.

وأعلنت إسرائيل عن خططها للقضاء على حماس، بعد أن شن مقاتلوها عملية طوفان الأقصى داخل الأراضي المحتلة التي أسفرت عن مقتل 1400 شخص واحتجاز 249 آخرين كرهائن.

الحكومة الأمريكية حماس قطاع غزة واشنطن الحملة البرية وزارة الصحة الفلسطينية

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