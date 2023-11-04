الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف جمهورية هندوراس المندد بالإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، بدءا باستدعاء سفيرها لدى دولة الاحتلال للتشاور.

مسئولية هندوراس العالية

وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم، السبت، إن هذا الموقف يعبر عن "مسئولية هندوراس العالية" كعضو في المجتمع الدولي، بأخذها خطوات ملموسة لوقف العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني، وفي تكريس حق الشعب الفلسطيني في الحياة، والعدالة، والحرية.

الاحتلال يرتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية

وأعربت عن أملها فى أن تستكمل هندوراس هذا الموقف المبدئي بخطوات أخرى، للعدول عن قرارات حكومتها السابقة بنقل سفارتها لدى دولة الاحتلال إلى القدس، وأن تتخذ باقي الدول مواقف شجاعة مشابهة، وإعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال التي ترتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية والتي تتطلب المحاسبة الفورية.

طائرات الاحتلال تشن غارات جوية شرق بلدة القرارة

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال غارات جوية شرق بلدة القرارة بخان يونس، ودمرت مسجدين في حي الصبرة والزيتون.

وقصفت طائرات الاحتلال مبنى جامعة الأزهر بغزة في منطقة المغراقة شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل.

استهداف مدرسة الفاخورة التى تؤوى آلاف النازحين فى مخيم جباليا

كما استهدفت عمارة الزهارنة بحي النصر في مدينة غزة، ومدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، ونفذت أحزمة نارية في مناطق واسعة من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وقصفت عددا من الطوابق والشقق السكنية في حي تل الهوا، الذي يتعرض بشكل متواصل لقصف عنيف، وأحزمة نارية.

وتواصل طائرات الاحتلال استهداف شارع الرشيد الممتد على طول الساحل من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والذي شهد يوم أمس مجزرة أسفرت عن استشهاد 14 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، في تعمد واضح لفصل جنوب ووسط القطاع عن مدينة غزة وشمالها.

تجدر الإشارة إلى أن قصف مداخل المستشفيات لم يكن الأول، إذ قصفت طائرات الاحتلال المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع استهداف قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وأخرى عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد.