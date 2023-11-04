الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيًا من مخيم "الفوار" في محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 25 مواطنًا من مخيم الفوار، في.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الفوار، كلا من: عطية سعدي النجار 33 عاما، وسياف كمال أبو طعيمة 32 عاما، واحمد كمال أبو طعيمة 25 عاما، واحمد عطية أبو وردة 33 عاما، وجهاد محمود الخطيب، وصهيب خالد الخطيب 21 عاما، واسحق هديب، وجواد هديب 23 عاما، وبلال

المعيوي 33 عاما، وفتحي المقوسي 53 عاما، ونديم المقوسي 22 عاما، ومحمد فتحي المقوسي 20 عاما، وانس نايف العبسي، ومحمود محمد أبو تركي، وحسام الشوابكة، ومحمد احمد أبو ربيع، وجعفر الراعي، وحمزة جهاد غطاشة، ورسمي الخطيب، ومحمد توفيق الواوي، وعيسى البراهمة، وسلامة ووسام المقوسي، واحسان أبو وردة ونجله باسل، بعد أن داهمت منازاهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما رفعت قوات الاحتلال علم دولة الاحتلال فوق مأذنة مسجد معاذ بن جبل في مخيم الفوار بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت امر واعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وعاثت خرابا بممتلكات المواطنين، كما رفعت علم دولة الاحتلال فوق عدة مباني في البلدة.

طيران الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف الجوي والمدفعي امتد من مناطق شمال قطاع غزة، إلى جنوبه، حيث طال منازل المواطنين في أحياء النصر والشيخ رضوان غرب مدينة غزة، موقعا عددا من الشهداء والجرحى.

كما طال قصف طيران الاحتلال عدة منازل في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وفي جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالها.

وفي محافظات جنوب غزة، خان يونس ورفح، استهدف الاحتلال عدة منازل لمواطنين ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال واصلت خلال ساعات الليل قصف المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وجدد طيران الاحتلال قصفه لمنازل المواطنين في المنطقة المحيطة بمستشفى القدس، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، غرب مدينة غزة.