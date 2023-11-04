سفير إسرائيلى يثير أزمة دبلوماسية: لسنا مسيحيين لنتسامح مع 7 أكتوبر

كشف موقع "واينت" عن أن سفير إسرائيل لدى كرواتيا غاري كورين، تورط في مشاجرة كلامية تسببت بحادث دبلوماسي مع صربيا، ما أجبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على التنصل من كلامه.

وفي التفاصيل، فقد عرض السفير كورين للصحفيين الكرواتيين الفيلم الذي أعده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذي يحتوي على توثيق لما حدث في 7 أكتوبر، وقال: "نحن لسنا مسيحيين، لذلك لن ندير خدنا الآخر"، في اقتباس من أحد أبرز تعاليم التسامح المسيحية، التي قالها السيد المسيح لاَ تُقَاوِمُوا الشَّرَّ، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الأَيْمَنِ فَحَوِّلْ لَهُ الآخَرَ أَيْضًا.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أضاف السفير الإسرائيلي أن الأقلية الصربية كانت محظوظة بعد الحرب في يوغوسلافيا، على عكس الفلسطينيين غير المرحب بهم في مصر والدول العربية، على حد زعمه.

ووفق الموقع، فإن كلام السفير الإسرائيلي لم يعجب صربيا ما اضطر وزير الخارجية كوهين إلى نشر إخلاء للمسئولية جاء فيه: نحن لا نتفق مع تصريحات السفير بشكل لا لبس فيه.

الاحتلال يعتقل 41 مواطنًا من الضفة

وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، طالت 41 مواطنًا من الضفة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة أردنية، والجرحى عبد سوالمة، وعز الدين الرمحي، من مخيم بلاطة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 26 مواطنًا، وهم: عطية سعدي النجار (33 عامًا)، وسياف كمال أبوطعيمة (32 عامًا)، وأحمد كمال أبوطعيمة (25 عامًا)، وأحمد عطية أبووردة (33 عامًا)، وجهاد محمود الخطيب، وصهيب خالد الخطيب (21 عامًا)، وإسحق هديب، وجواد هديب (23 عامًا)، وبلال المعيوي (33 عامًا)، وفتحي المقوسي (53 عامًا)، ونديم المقوسي (22 عامًا)، ومحمد فتحي المقوسي (20 عامًا)، وأنس نايف العبسي، ومحمود محمد أبوتركي، وحسام الشوابكة، ومحمد أحمد أبوربيع، وجعفر الراعي، وحمزة جهاد غطاشة، ورسمي الخطيب، ومحمد توفيق الواوي، وعيسى البراهمة، وسلامة ووسام المقوسي، وإحسان أبووردة ونجله باسل من مخيم الفوار، والأسير المحرر محمد محمود صافي اصاليبي (40 عامًا) من بلدة بيت أمر.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين الياس جريس البندك، وسالم محمد يونس، وكلاهما يبلغان من العمر (33 عامًا)، من منطقة واد شاهين في المدينة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: ضياء معين علاونة، وأحمد فايز كنعان، وكرم أحمد كنعان، وبلال فتحي كنعان، وكامل خليل كنعان من بلدة جبع، والشاب كرم محمد صدقة، من قرية عنزة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جميل عجاج، ونجليه هيثم وجهاد، من قرية دير جرير، شرقا، والمواطن بدر عبدالحليم خواجا، من بلدة نعلين غرب رام الله.